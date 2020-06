Mondiale MotoGP che non farà tappa quest'anno al Mugello. Ufficialmente annullato il Gran Premio d'Italia per questa stagione.

Mancava ormai solo la conferma ufficiale, arrivata oggi: la MotoGP non disputerà quest’anno il Gran Premio d’Italia. Niente tappa al Mugello quindi per il Motomondiale, un appuntamento fisso in calendario dal 1991 e che da allora per la prima volta non avrà luogo. Le conseguenze dovute all’emergenza coronavirus hanno portato a questa inevitabile cancellazione, ma si lavora già per l’evento 2021 sul tracciato toscano.

Lo annuncia con rammarico Paolo Poli, CEO del Mugello Circuit. “Nonostante tutti gli sforzi compiuti, è impossibile realizzare questo Gran Premio a porte aperte. Oltre a ciò, le difficoltà di questo periodo eccezionale non ci hanno permesso di trovare una nuova data utile. Ringraziamo tutti i fan per il supporto mostrato in questi mesi, e rimandiamo l’appuntamento con la MotoGP al 2021.”

“Ci dispiace molto non essere riusciti a reinserire questo evento nel nuovo calendario“ ha aggiunto il CEO Dorna Carmelo Ezpeleta. “Per noi è una grande perdita, essendo il Mugello uno dei tracciati più belli del mondo, nonché casa del Gran Premio d’Italia. Da parte di Dorna, un ringraziamento a tutti per la comprensione e la pazienza mostrate. Nel 2021 questo sarà un Gran Premio MotoGP memorabile.”