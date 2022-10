Remy Gardner, la prima e l’ultima in MotoGP a Phillip Island

Ritorno a Phillip Island dopo tre anni, un momento emozionante per i ragazzi di casa. In MotoGP non solo l’osservato speciale, Jack Miller, ma anche Remy Gardner, al primo GP da pilota della classe regina. Sarà anche l’ultimo, visto che il suo futuro è nel Mondiale Superbike, ma ciò non toglie nulla al fatto che si tratterà di un fine settimana magico per l’iridato Moto2 2021. Dopo l’evento realizzato nella notte europea fino al tracciato australiano, la motivazione è al massimo e certamente punterà al miglior risultato possibile davanti al suo pubblico.

MotoGP Australia, gli orari TV e streaming del GP

Inizio in parata

Tutto è cominciato nella mattinata australiana in città. Jack Miller e Remy Gardner hanno iniziato il loro percorso nella pittoresca AC/DC Lane, nel centro di Melbourne. I due ragazzi di casa, in sella alle loro moto stradali, inizialmente ammirando le opere d’arte lì realizzate, per poi apprezzare gli omaggi a loro dedicati dagli artisti locali Justine Millsom (Juzpop) e Marco Pennacchia, ‘completate’ dai due piloti MotoGP. Segue poi la parata vera e propria, con Miller e Brad Binder che, partendo dalla città di San Remo, hanno guidato circa 250 motociclisti fino a raggiungere il tracciato di Phillip Island. Lì Gardner si è unito alla compagnia ed assieme hanno percorso le curve del mitico circuito. “Si poteva sentire chiaramente l’energia, me la sono proprio goduta!” ha sottolineato il campione Moto2 2021. “Sono passati tre anni dall’ultima volta qui, è stato davvero speciale realizzare i primi giri assieme ai fan.”

Gardner, ritorno a casa

Un’iniezione di fiducia e di energia per il suo primo (ed unico) GP d’Australia da pilota MotoGP. A referto negli anni precedenti sei eventi a Phillip Island, chiaramente solo nelle classi minori. In Moto3 ha chiuso fuori dai punti nel 2014, l’anno dopo invece raggiunge il 10° posto. Riguardo gli anni Moto2, si è ritirato nel 2016, mentre nella stagione successiva raggiunge l’ultimo piazzamento a punti. Segue un altro zero, infine ottiene il miglior risultato in carriera, un 6° posto nel 2019, ultima edizione prima della pausa forzata. L’anno di debutto in top class si è rivelato complesso, ma Remy Gardner è comunque carico e punta al massimo possibile. “Correre in Australia con una MotoGP è un sogno che avevo da bambino” ha rimarcato l’alfiere KTM Tech3. “Non vedo l’ora di scendere in pista venerdì! Speriamo di riuscire a fare bene di fronte ai tifosi di casa.” Il miglior risultato stagionale al momento è l’11° posto in Catalunya, uno dei quattro piazzamenti a punti di questo 2022.

Su Amazon “Come ho progettato il mio sogno” l’autobiografia del genio Adrian Newey

Foto: motogp.com