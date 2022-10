Phillip Island stregata per gli italiani delle piccole, mai vincenti in Moto2

Il Motomondiale torna a Phillip Island, circuito non particolarmente apprezzato dai nostri portacolori. Certo i podi sono arrivati negli anni, ma per quanto riguarda le vittorie… Solo in MotoGP registriamo risultati di peso, in Moto2 e Moto3 invece il bilancio è decisamente negativo. Nella classe di mezzo in particolare non c’è ancora stato il tricolore sul gradino più alto del podio. In categoria minore invece ce n’è stato solo uno e proprio nell’ultima edizione del GP in Australia, su un tracciato decisamente impegnativo. Riusciranno Vietti ed Arbolino a spezzare l’incantesimo in Moto2? Dennis Foggia rimanderà la festa iridata di Guevara? Nel frattempo rivediamo nello specifico i vincitori prima della pausa forzata.

Moto2, gli italiani non brillano

L’inno di Mameli s’è sentito più volte, ma solamente quando la categoria intermedia era la defunta 250cc. Ci hanno pensato Luca Cadalora, Max Biaggi, Valentino Rossi, Marco Melandri, Roberto Rolfo ed infine Marco Simoncelli. Una volta passati alla Moto2 nel 2010, nessun italiano ha più trionfato sul mitico ma ostico tracciato di Phillip Island. Alex De Angelis, netto vincitore delle prime due edizioni della nuova categoria, è sammarinese! In seguito trionfano tutti piloti ora in MotoGP (tranne uno): Pol Espargaró (due volte), Maverick Viñales, Alex Rins, il ritirato Thomas Lüthi, Miguel Oliveira, Brad Binder (due volte). Agli italiani rimane qualche sporadico piazzamento sul podio, come la P3 di Andrea Iannone nel 2010 e di Lorenzo Baldassarri nel 2015. Il miglior risultato è il 2° posto di Franco Morbidelli nel 2016, l’anno dopo 3°: è lui l’ultimo italiano sul podio Moto2 a Phillip Island.

Moto3, ci è riuscito solo uno

La nuova categoria, erede della storica 125cc, non è troppo favorevole ai nostri. I successi infatti sono arrivati prevalentemente nella mitica ottavo di litro con Loris Capirossi, Marco Melandri, Andrea Ballerini, Andrea Dovizioso. La nuova classe minore si apre nel segno di Sandro Cortese, che a dispetto del nome è di nazionalità tedesca, per poi continuare con Alex Rins, il beniamino di casa Jack Miller, Miguel Oliveira, Brad Binder, Joan Mir ed Albert Arenas. In questo periodo registriamo un 2° posto con Andrea Locatelli nel 2016, P2 e P3 nel 2018 grazie a Fabio Di Giannantonio e Celestino Vietti. Solo nel 2019 si registra l’unica gioia italiana sulla pista australiana. Lorenzo Dalla Porta ha la meglio per pochi centesimi sugli spagnoli Ramírez e Arenas, cogliendo l’unica vittoria Moto3 finora sul tracciato a Melbourne.

Foto: motogp.com