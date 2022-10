MotoGP, Valentino Rossi e Marc Marquez: pronostici per il titolo 2022

Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e Aleix Espargarò si giocano il titolo MotoGP 2022, con il pilota Ducati a 2 punti dal francese della Yamaha e l’alfiere Aprilia a -20. In realtà la matematica tiene ancora in corsa anche i due ducatista Enea Bastianini e Jack Miller, rispettivamente a 39 e 40 punti. Tre le gare alla fine del Mondiale, 75 punti in ballo, per uno sprint finale che mai si era visto così largamente aperto. Le due stelle Valentino Rossi e Marc Marquez provano a fare il loro pronostico.

I magnifici cinque della MotoGP

Le possibilità di titolo di Johann Zarco (68 punti dietro) e Brad Binder (65 punti dietro) sono assai remote. Cinque i contendenti allo scettro iridato della MotoGP, ma dopo la tappa di Phillip Island il cerchio si restringerà indissolubilmente. L’australiano Jack Miller qui fa gli onori di casa e sfrutterà il fattore campo per tentare l’assalto al terzo podio consecutivo, dopo il 2° posto in Thailandia e la vittoria a Motegi. L’aria d’Oriente sembra portargli bene e arriva al weekend con il morale carico a mille, dopo aver festeggiato il matrimonio con Ruby. Enea Bastianini può già ritenersi soddisfatto per quanto raccolto nel 2022, con quattro vittorie e un podio. Ma tra le mani ha una possibilità e proverà a giocarsela fino all’ultimo, anche se reste nel mirino il terzo posto finale in classifica.

I pronostici di Marc Marquez e Valentino Rossi

Sulla carta, il layout di Phillip Island potrebbe giocare a favore di Ducati e Aprilia, con la GP22 e la RS-GP che potranno fare la differenza soprattutto nel primo settore del tracciato. Fabio Quartararo ha visto ridurre il suo vantaggio da 91 a 2 punti su Pecco Bagnaia. La batosta thailandese potrebbe pesare sul morale del campione in carica della MotoGP? Il GP d’Australia ci darà la risposta, per ora resta il favorito insieme al torinese della Ducati.

Alla domanda se avrebbe scommesso su Fabio Quartararo o sull’allievo di Valentino Rossi per il titolo mondiale, Marc Marquez ha risposto: “Scommetterei sulla moto di Pecco. Ducati è Ducati. Abbiamo visto che molti piloti vanno d’accordo con questa moto. D’altra parte Fabio è Fabio. Guida molto bene. Il suo punto debole potrebbero essere le gare sotto la pioggia come l’ultima volta [in Thailandia]. Sarà sicuramente interessante vedere come andrà va“.

Nel round finale di Valencia ci sarà anche Valentino Rossi nel paddock MotoGP. L’intento è sicuramente seguire e tracciare un bilancio del suo nuovo team Mooney VR46, ma anche assistere Bagnaia in quella che potrebbe essere la gara della consacrazione. “Penso che sia una battaglia a tre tra Bagnaia, Quartararo ed Espargarò. Tutto è aperto e tutto può succedere. Mancano solo poche gare e sono separati da pochi punti, quindi continueremo a seguirlo da vicino“.