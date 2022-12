Pecco Bagnaia vita da campione “Vado ancora a fare la spesa e in Posta”

Pecco Bagnaia arriva dal Piemonte, terra di principi, nobili ed aristocratici in generale. E’ sempre stato un gran signore e si trova particolarmente a suo agio in abiti elegantissimi. Mentre altri piloti osano una camicia colorata, lui è sempre impeccabile ma non rinuncia ad un segno distintivo. Sotto il taschino della giacca si è fatto ricamare in rosso il suo hastag #gofree.

Pecco Bagnaia, dopo le premiazioni dei FIM Awards, si è fermato qualche instante nella zona riservata alla stampa al Palazzo dei Congressi di Rimini ed ha scambiato quattro chiacchiere con Corsedimoto.

Pecco Bagnaia, cosa stai provando?

“E’ tutto molto bello, sono molto contento, orgoglioso e mi sto godendo ogni momento possibile prima di tornare a pensare alla prossima stagione”.

Sei abituato ad indossare la tuta o la divisa di Ducati. Come ti trovi vestito così?

“Mi fa tanto piacere indossare il completo elegante perché significa che sto facendo bene. E’ una soddisfazione anche doversi vestire così”.

Questi eventi sembrano molto distanti dal paddock, dal motociclismo vero e proprio.

“La MotoGP ultimamente si sta evolvendo anche in questo ambito e sono favorevole. Si vedono sempre di più piloti in tiro. Siamo belli così e personalmente mi sento molto bene vestito in questo modo”.

Ti è già cambiata la vita da quando sei diventato Campione del Mondo con Ducati?

“Io per ora continuo ad andare a fare la spesa, ad andare alle poste quindi al momento faccio ciò che facevo prima. Non so come e se mi cambierà la vita, non ho idea”.