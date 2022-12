Pecco Bagnaia la butta là: “Vorrei correre la 8 Ore, magari li convinco”

Occhi fissi sul presente, senza pensare alla prossima stagione. Pecco Bagnaia vuole solamente vivere il momento, assaporando appieno il titolo MotoGP conquistato quest’anno. Un secondo iride in carriera dopo quello in Moto2, ma questo è speciale, significa la storia per lui, per Ducati e per l’Italia. Terrà il suo 63 o si spingerà a prendere quel numero 1 attualmente così “temuto”? Al Ranch gli è piaciuto, per la MotoGP decisione ancora rinviata. Ma Bagnaia rinnova anche una richiesta a Ducati, sperando che prima o poi lo accontentino…

“L’1 certo affascina molto, il 63 è il mio numero… Magari cambio tutto e prendo il 64, 63+1!” Pecco Bagnaia ci scherza su, chiudendo poi il discorso con un “Vedremo dopo l’inverno.” Per la prima volta sarà lui l’osservato speciale, il pilota chiamato a difendere il titolo, ma l’iridato 2022 preferisce solo pensare al momento attuale, al mondiale appena conquistato ed a quello che ha fatto. Un’altra occasione è la grande festa di stasera, con Bologna che si tingerà di rosso per celebrare il doppio titolo della casa di Borgo Panigale. Ci sarà poi tempo per analizzare ogni cosa e migliorarsi, soprattutto con il rinnovato format 2023 e la doppia gara in programma.

Quel che è certo è che Bagnaia crede fortemente nel potenziale del Motomondiale. “Lo spettacolo che la MotoGP può regalare è incredibile” ha sottolineato, ma con un appunto. “C’è del lavoro da fare, il campionato deve svegliarsi un po’. Ne abbiamo parlato spesso quest’anno con i vertici Dorna per trovare delle idee per attirare più pubblico.” Gli piacerebbe una wild card Superbike? Non esattamente. “Sarei curioso di provare la moto, ma per fare la 8 Ore di Suzuka” è la risposta di Bagnaia. “È qualcosa che mi affascina tanto ed è un po’ che lo dico, magari riesco a convincere qualcuno…”

Foto: Ducati Corse