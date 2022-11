Pecco Bagnaia raccontato da Ilario Pasini “A 11 anni era già velocissimo”

Pecco Bagnaia ha iniziato la carriera da bambino, in minimoto. Nel 2008, ad 11 anni, ha gareggiato per il Pasini Racing Team di Ilario Pasini, di Brescia. La cosa curiosa è che pure Enea Bastianini correva “per un Pasini” ma per il Pasini Mini Project di Riccione gestito da Luca, padre di Mattia. Si sfidavano già a quei tempi, con le motine.

Il Team Pasini Racing è ora impegnato nella MiniGP e nel Campionato Italiano Velocità Premoto3 e nel corso degli anni ha conquistato vari titoli tricolori. E’ sempre di più una realtà di riferimento a livello nazionale giovanile.

Ilario Pasini, per quanti anni ha corso Pecco Bagnaia con voi?

“Solo uno, nel 2008, poi è passato alla MiniGP che noi non la facevamo all’epoca”.

Bagnaia ha poi vinto l’Europeo MiniGP. Che ricordo hai di lui?

“Ho un bellissimo ricordo. Era già velocissimo, fin da piccolo. Con lui si puntava sempre a vincere! Era veramente determinato anche da bambino. È stato un onore averlo avuto nel nostro team. Siamo molto felici che sia diventato Campione del Mondo, se lo è meritato”.

Vi sentite ancora?

“Io sono ancora in contatto con il suo papà. Sono persone veramente fantastiche”.

Dal 2009 l’ascesa con il titolo continentale MiniGP poi il secondo posto al Trofeo del Mediterraneo 125 PreGP. Nel 2011 e nel 2012 è stato tra i grandi protagonisti del Campionato Spagnolo classificandosi al terzo posto finale, prima nella classe 125 e poi nella classe Moto3. Il resto è storia nota. Nel 2013 ha debuttato nel Motomondiale Moto3 e l’anno dopo è entrato nello Sky Racing Team VR46. Da lì ha spiccato il volo verso il tetto del mondo.

Foto Facebook Pasini Racing Team

