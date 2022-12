Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini si sposeranno: l’annuncio del pilota

Per Francesco Bagnaia il 2022 è un anno da incorniciare, non ci sono dubbi. Sia in ambito professionale sia in quello privato ha motivi per gioire.

Se da un lato si è laureato campione del mondo MotoGP con la Ducati, dall’altro ha ricevuto il sì dalla sua compagna Domizia Castagnini alla proposta di matrimonio. Il pilota piemontese ha annunciato sui social network che la coppia si sposerà: “Ieri, oggi, domani… insieme. 24/12/2022, ha detto sì. Che anno magico“. Non manca la foto insieme, con tanto di anello in bella evidenza.

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini come Luca Marini e Marta Vincenzi

Pecco e Domizia stanno insieme da sei anni, sono entrambi di Chivasso e si conoscono da quando erano piccoli. Lei ha 29 anni e nella vita è una fashion buyer, cioè si occupa dell’acquisto dei capi di abbigliamento delle varie maison di moda da portare in negozio. Vivono a Pesaro insieme al loro amato cane Turbo.

La Castagnini è una presenza importante per Bagnaia anche nei weekend di gara. L’abbiamo vista spesso nel box, emozionandosi per le vittorie del suo compagno. Insieme a Carola, sorella del pilota, non ha trattenuto le lacrime quando a Valencia lui si è aggiudicato il titolo mondiale MotoGP.

Alla vigilia di Natale la coppia ha deciso di fare il grande passo, diventeranno marito e moglie. Non c’è ancora la data del matrimonio. Comunque Pecco non è il primo della VR46 Riders Academy a chiedere alla sua compagna di sposarlo. Prima di lui ci aveva pensato Luca Marini con Marta Vincenzi.