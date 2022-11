MotoGP, Zeelenberg (RNF): la differenza tra Aprilia e Yamaha

Il team RNF ha fatto il suo esordio con Aprilia nel test MotoGP di Valencia, il primo della preseason 2023. La squadra di Razlan Razali già all’indomani dell’ultimo round in campionato ha iniziato a familiarizzare con i due nuovi alfieri Raul Fernandez e Miguel Oliveira, entrambi arrivati dalla scuderia KTM e ora alle prese con l’adattamento alla RS-GP22. Il Team WithU RNF non ha avuto una stagione particolarmente positiva nel 2022: Andrea Dovizioso ha concluso la sua carriera dopo il GP di Misano, il rookie Darryn Binder non ha mai ingranato la marcia.

Cambiamenti al box RNF

Nuovo il main sponsor nel passaggio in Aprilia, con WithU che lascia il paddock della MotoGP per fare posto alla società rumena CryptoData Tech, che sviluppa hardware e software per la sicurezza informatica. CryptoData diventa anche il proprietario di maggioranza del team malese. Resta Wilco Zeelenberg come punto di riferimento all’interno del box, team director, cresciuto alla corte Yamaha, che ha abbracciato in toto le orme di Razali sin dai tempi dell’esordio in classe regina nel 2019. Lavorare con la Casa di Noale ha sicuramente dei vantaggi di base: “La comunicazione è un po’ più facile“, ha osservato il team manager. “Gli italiani non parlano tutti un ottimo inglese, ma i giapponesi parlano un inglese ancora meno buono. Non si tratta solo di parlare, anche la comprensione gioca un ruolo importante. Perché puoi anche fraintenderti molto rapidamente se rispondi male con sì o no“.

L’asse Zeelenberg-Aprilia

Il tecnico olandese e il team RNF non dovranno più confrontarsi con gli ingegneri giapponesi. Ci sarà maggiore collaborazione anche durante l’inverno, anche se le differenze tra Aprilia e Yamaha non saranno eccessive. “Con gli italiani è chiaro che si tratta di correre e chiedono una direzione chiara – ha proseguito Zeelenberg -. Sanno che il nostro modo di lavorare deve essere impeccabile“. A breve ci sarà anche un’altra visita allo stabilimento di Noale per seguire da vicino l’evoluzione del prototipo MotoGP 2023: “Andrò allo stabilimento Aprilia non per conoscere gente, ma solo per affari“, ha detto l’ex pilota. “Voglio capire la filosofia aziendale e dobbiamo sviluppare le moto. Abbiamo molto lavoro davanti a noi“.