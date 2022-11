Superbike Indonesia: Le combinazioni per Bautista Mondiale e orari TV

Bisognerà fare nottata e/o alzarsi molto presto per gustare la doppia sfida che forse deciderà questa edizione del Mondiale Superbike. Sul tracciato di Mandalika, in Indonesia, Alvaro Bautista e la Ducati possono laurearsi campioni in anticipo, interrompendo un digiuno che dura dal lontanissimo 2011 con Carlos Checa. Il successo di Toprak Razgtalioglu in gara 1, con Alvarito secondo, ha cancellato il primo match point. Qui la cronaca e la classifica. Ma sull’Isola di Lombok lo spagnolo ne può sparare un altro.

Le combinazioni Mondiali

A quattro gare dalla fine Bautista è salito a 527 punti, contro 450 del turco campione in carica. Quindi al momento il vantaggio ducatista è 77 punti, con 99 ancora in palio. Per chiudere anzitempo Alvaro deve conservare almeno 62 punti di vantaggio, cioè il bottino residuo nelle tre gare di Phillip Island (Australia) il prossimo week end. Se Toprak dovesse vincere sia la gara sprint (12 punti), che gara 2, Bautista sarebbe comunque campione arrivando secondo dietro l’avversario nella gara corta e terzo in quella finale. Poi ci sono tantissime altre combinazioni: la chiave è conservare un vantaggio pari al punteggio del round conclusivo. Nelle precedenti 31 gare di questa stagione, Bautista è finito 28 volte sul podio, con 14 successi. Quindi ha velocità e costanza di piazzamento per farcela, anche se Toprak ci sta provando con ogni mezzo.

Superbike, tutti gli orari

Come sempre, la diretta TV sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208). Le gare decisivesaranno trasmesse live anche dal canale in chiaro TV8. Per le dirette streaming su pc, tablet e smartphone sono a disposizione i servizi Sky GO e NOW, oltre che (sempre su abbonamento) sul sito WorldSBK.com Di seguito il programma di Mandalika, compresi quelli della Supersport. Chiaramente con un occhio sempre al cielo, un repentino cambio può stravolgere ogni programma.

Domenica 13 novembre

3:30 Superpole Race Superbike

5:00 Gara 2 Supersport

6:30 Gara 2 Superbike