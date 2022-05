MotoGP, Yamaha scarta Dovizioso: Vietti e Razgatlioglu in cima alla lista

Con l’uscita della Suzuki dalla MotoGP a fine stagione il mercato piloti entra nel vivo. Il week-end di Le Mans sarà sicuramente decisivo per piazzare i primi tasselli ad un puzzle che dovrà presto prendere forma. Grandi manovre in casa Yamaha: Lin Jarvis ha ribadito che Franco Morbidelli rispetterà il contratto fino alla fine del 2024, mentre con Fabio Quartararo ci si appresta alla firma di un biennale dalle cifre certamente interessanti per il campione francese.

Dovizioso fuori dai progetti MotoGP

Cambierà invece la situazione del team WithU RNF. Andrea Dovizioso e Darryn Binder insieme hanno collezionato appena 14 punti. Se sul rookie resta ancora qualche attenzione in attesa che possa trovare più confidenza con la Yamaha M1, su Andrea Dovizioso ci sono non pochi malumori. I risultati sono ben lontani dalle aspettative e neppure in RNF sono soddisfatti. Entro giugno non solo verrà annunciato il rinnovo del team satellite con la squadra factory, ma Jarvis sta pensando ad una rivoluzione della line-up piloti 2023 per la formazione di Razlan Razali. Andrea Dovizioso era una pedina fortemente voluta dallo sponsor energetico, indispensabile per il suo ingresso come investitore della squadra privata. Ma con questi risultati impossibile immaginare di andare avanti.

Vietti e Toprak nomi ideali per RNF

In cima alla lista dei desideri Yamaha c’è Celestino Vietti, pupillo della VR46 Academy e leader del campionato Moto2. Il manager malese ha sempre ribadito di voler puntare sulle giovani leve piuttosto che su nomi già affermati e ‘Cele’ sarebbe il pilota ideale, anche per la sua nazionalità italiana. Non è impossibile l’ipotesi Toprak Razgatlioglu: il pilota turco a giugno terrà un test privato al MotorLand di Aragon, al fianco di Cal Crutchlow. Sarà una giornata per capire le sue prestazioni con una MotoGP prima di sedersi al tavolo delle trattative.

Lin Jarvis si è detto pronto ad offrirgli una sella nel team satellite RNF per la stagione MotoGP 2023, opzione che Toprak finora ha declinato. Ma la vittoria del titolo iridato SBK 2021 potrebbe spingerlo a tentare l’avventura in classe regina, potendo contare su un posto libero nel team Yamaha in Superbike qualora l’avventura non dovesse andare a buon fine. Tutto dipenderà dalle scelte del campione turco a metà campionato. Fra gli altri nomi possibili per il team di Razlan Razali c’è Raul Fernandez, da scartare categoricamente l’ipotesi Miguel Oliveira.