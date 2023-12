MotoGP, Yamaha: “Per Quartararo situazione difficile da accettare”

Nel 2021 un titolo vinto, nel 2022 un altro sfiorato e nel 2023 un netto crollo. Questo il trend recente della Yamaha in MotoGP. La casa di Iwata è chiamata a risollevarsi per tanti motivi, tra i quali evitare di perdere Fabio Quartararo. Il francese va in scadenza al termine del prossimo anno e serve una M1 altamente competitiva per convincerlo a firmare il rinnovo. Le nuove concessioni possono essere di aiuto nell’accelerare il processo per ridurre il gap da Ducati.

MotoGP, il bilancio 2023 di Meregalli

Maio Meregalli al sito ufficiale della MotoGP ha fatto un bilancio dell’ultima difficile stagione: “Non posso nascondere la nostra delusione. Avevamo iniziato la stagione con un proposito differente. Sfortunatamente abbiamo capito abbastanza presto di non essere competitivi come gli altri. Eravamo abituati a lottare per il podio e per il titolo. Per noi e per i piloti è stato difficile digerire la situazione. Quello che ci è mancato e che ci manca ancora è il time attack. Questo è un grande problema, perché se hai un buon passo e parti indietro è veramente difficile recuperare“.

Il team manager Yamaha sa quanto sia stato frustrante per Quartararo non poter battagliare costantemente per salire sul podio: “All’inizio – spiega – non è stato facile per lui accettare e cambiare l’obiettivo. Un suo aspetto positivo è che quando ci sono risultati negativi la tristezza scompare abbastanza presto. Lui pensa sempre a cosa possiamo migliorare. È un esempio, non si arrende mai e spinge sempre“.

Dispiace non aver ottenuto buoni risultati con Franco Morbidelli, che nel 2024 correrà con la Ducati del team Prima Pramac, ma la separazione era inevitabile: “Non siamo mai riusciti ad andare sul podio – commenta Meregalli – e sfortunatamente i risultati sono stati più negativi che positivi. Un peccato, abbiamo perso insieme. Adesso per entrambi è tempo di iniziare un nuovo capitolo“.

Yamaha vuole cambiare e crescere

Il dirigente sportivo italiano ha visto dei passi avanti positivi nell’ultima parte della stagione 2023, anche se ovviamente serve qualcosa di più grande per il futuro: “Solitamente iniziamo abbastanza forte e poi durante la stagione perdiamo performance. Quest’anno nelle ultime gare siamo riusciti a conquistare dei podi e ad avere un passo molto interessante. Questo dimostra che abbiamo iniziato a lavorare nella giusta direzione, questo ci dà fiducia“.

Meregalli ha confermato la volontà di Yamaha di impegnarsi maggiormente e di effettuare cambiamenti importanti al fine di tornare a vincere: “Siamo pienamente impegnati a recuperare competitività. Non vogliamo ripetere un’altra stagione come l’ultima, stiamo spingendo per tornare. Abbiamo iniziato a lavorare in un modo diverso rispetto a quello utilizzato solitamente da Yamaha. Voglio davvero fare uno step visibile nel 2024“.

Foto: Yamaha MotoGP