MotoGP, Yamaha a due facce: Quartararo vola, Morbidelli non brilla

Un team Yamaha factory a due facce in questa prima parte di stagione 2022. Da una parte c’è il campione MotoGP in carica Fabio Quartararo, che sta difendendo il titolo nel miglior modo possibile. Dall’altra invece c’è Franco Morbidelli, che sta faticando più di quanto la stessa squadra si aspettasse. Al momento il duo è confermato anche per il prossimo campionato, nonostante le ultime voci su ‘Morbido’. Ma certo ci si aspetta che l’ampio divario attuale (172 punti del francese contro i 25 dell’italiano) si riduca sensibilmente dopo la pausa estiva.

L’asso vincente

L’obiettivo primario di Yamaha era certo blindare Quartararo. Il biennale ufficializzato in Catalunya è stato un sospiro di sollievo per Iwata, che ha nel 23enne di Nizza il suo asso vincente. “Al momento solo Fabio riesce ad esprimere al meglio il potenziale della moto” ha infatti dichiarato Massimo Meregalli a motogp.com. Ora si procede insieme verso la replica del titolo 2021, con ‘El Diablo’ nettamente al comando dopo 11 GP. “Non siamo partiti come ci aspettavamo, ma siamo riusciti poi a risalire” ha poi sottolineato il team director Yamaha, indicando poi i round migliori. “A Barcellona, ma direi anche il GP al Sachsenring: Fabio ha ottenuto il successo in maniera straordinaria.” Per i peggiori, ne indica uno in particolare: “Il Qatar. È sempre stato veloce, stavolta non ci è riuscito. Direi che è stato il momento più basso dell’anno.”

“Avevamo speranze diverse…”

L’altra parte del box invece non sta vivendo un momento esaltante. Franco Morbidelli è reduce da una stagione MotoGP pesantemente condizionata dall’infortunio al ginocchio. Chi si aspettava però di rivedere presto la sua versione 2020, anno chiuso da top Yamaha nonché vice-campione con i colori Petronas SRT, al momento è rimasto deluso. Il risultato di rilievo è stato il 7° posto in Indonesia, in seguito non s’è più visto in top ten. Anzi, ci sono cinque piazzamenti ai margini della zona punti e quattro zeri. “Stiamo facendo fatica. Avevamo speranze diverse con Franky” ha ammesso Massimo Meregalli. Rinnova però la fiducia nel pilota italiano. “Lo conosciamo e sappiamo quant’è competitivo. Siamo sicuri che tornerà nelle posizioni in cui deve stare.”

Foto: motogp.com