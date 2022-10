MotoGP, VR46 pronta ad aiutare Bagnaia. Pablo Nieto: “Disposti a farlo”

Marco Bezzecchi partirà dalla pole position nel GP della Thailandia, condividerà la prima fila insieme a Pecco Bagnaia. I due amici della VR46 Academy hanno obiettivi diametralmente diversi, anche se il rookie va alla ricerca della sua prima vittoria in MotoGP dopo il battesimo del podio ad Assen. Si sta rivelando il pilota di punta nel team VR46 di Valentino Rossi, ha portato il primo podio e la prima pole, manca solo il gradino più alto. In serata la telefonata con il Dottore impegnato in Caytalunya per l’ultima tappa del Fanatec GT WCE. “Non ho ancora toccato il telefono, ma sono sicuro che stasera gli scriverò per parlare un po'”.

Prima pole MotoGP per Bezzecchi

Un occhio alle ambizioni personali un altro all’obiettivo del suo amico Pecco, in lotta per il titolo mondiale a quattro gare dalla fine. Già a Motegi Bezzecchi aveva declinato un tentativo di sorpasso sul pilota della squadra factory, la filosofia non cambierà al Chang International Circuit. “E’ la prima pole position in MotoGP, per una squadra nuova e con piloti esordienti ai box. È qualcosa di straordinario. Stiamo dimostrando che stiamo facendo un ottimo lavoro“, ha commentato ad ‘AS’ Pablo Nieto, team manager della formazione VR46. “Da parte mia questa pole va al boss, e non mi riferisco a Valentino ma a mio padre“.

VR46 e Ducati al fianco di Bagnaia

Dal Montmelò sono arrivati dei complimenti speciali, quelli del Team Owner Valentino Rossi, impegnato oggi in una gara endurance, ultimo appuntamento stagionale nel campionato GTWCE. “Il capo si è subito congratulato con noi su WhatsApp ed è super felice – aggiunge Pablo Nieto -. Inoltre Marini sta facendo delle ottime ultime gare. Mi ha chiesto di abbracciare tutta la squadra. Qui gli manca, vero, ma fa tante gare in auto e ovunque vada ha quell’aurea speciale che solo lui ha. Verrà a Valencia“. C’è grande fermento ed entusiasmo nel box marchiato Mooney VR46, ma anche grande spirito di collaborazione. L’Academy conta ben quattro piloti nella classe MotoGP, tutti disposti a tendersi la mano in caso di aiuto. “Se potessimo aiutare (Pecco, ndr) lo faremo“.

Giochi di squadra in Academy

Bezzecchi sarebbe disposto a far vincere Bagnaia rinunciando all’eventuale sua prima vittoria in classe regina? “Bella domanda. Ora dobbiamo goderci questo momento e poi parlarne bene. Immagino che tra pochi minuti compariranno tutti i messaggi Ducati per domani. Dall’Igna è già stato nel box, sì. Queste richieste di aiuto arrivano sempre dopo, ma siamo i primi a voler aiutare Pecco“. Il capotecnico di Marco, Matteo Flamigni, dopo una lunga carriera da telemetrista di Valentino Rossi ha trovato un altro cavallo vincente. E pensare che qui non aveva mai corso con una MotoGP… Si accarezza il sogno di vincere il primo Gran Premio nella massima serie, più realisticamente si punta alla top 5. “Marco ha un buon passo e anche per un pizzico di scaramanzia non voglio dire che possiamo salire sul podio, ma in una top 5 ci spero“.

Matteo Flamigni preferisce non parlare in pubblico di ordini di scuderia, ma non è un mistero che a Borgo Panigale in questo momento si pensa soltanto a Pecco Bagnaia, a buon ragione. “Pecco non lo condiziona – ha dichiarato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Ma Marco sa bene che in questo momento lui si sta giocando qualcosa di grande e che sarebbe stupido fare qualche imprudenza. Detto questo…“. A buon intenditore poche parole.