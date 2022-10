Moto3: Max Racing Team licenzia i meccanici del “fattaccio” di Aragon

Quanto successo in Q2 al MotorLand Aragon ha avuto conseguenze anche all’interno del Max Racing Team. I due meccanici che hanno ‘placcato’ Adrian Fernandez, che avrebbero dovuto scontare una squalifica nei prossimi due GP, sono stati infatti licenziati. La squadra di Max Biaggi l’ha comunicato in una nota poco prima della gara Moto3 in Thailandia.

VIDEO L’incredibile episodio tra Adrian Fernandez ed i meccanici del Max Racing Team

“In seguito all’ingiustificabile episodio che ha visto protagonisti due membri di Sterilgarda Husqvarna Max Racing nel corso delle qualifiche ad Aragon, annunciamo la conclusione prematura della collaborazione tra le due persone coinvolte e la squadra.” Licenziamento immediato quindi per i due responsabili del blocco del pilota KTM Tech3 Adrian Fernandez nel corso della seconda sessione di qualifiche Moto3 ad Aragon, ultimo GP europeo prima delle quattro tappe tra Asia ed Oceania.

Seguono poi le dichiarazioni di Max Biaggi, boss della squadra Moto3. “Ho seguito personalmente la notifica formale ai due membri del team, responsabili del fatto contro Adrian Fernandez e KTM Tech3. Dopo aver chiesto chiarimenti e giustificazioni per quanto accaduto, siamo arrivati al necessario epilogo. Come team, riteniamo di dover prendere le distanze da questo comportamento antisportivo che non doveva rimanere impunito. Il danno d’immagine per la squadra è incommensurabile.”