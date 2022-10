MotoGP Thai: Ducati al top anche nel warm up. I tempi Moto2-Moto3

Ragazzi Ducati scatenati anche nel warm up al Buriram. C’è Pecco Bagnaia al comando della classifica, seguito da Luca Marini, Johann Zarco ed Enea Bastianini. Ci si attendono giochi di squadra all’orizzonte, qualcosa che Fabio Quartararo dovrà provare ad evitare… Guardando però questi ultimi turni prima delle gare, in Moto3 svetta Dennis Foggia, in Moto2 comanda invece Somkiat Chantra. La conferma dei poleman, che mandano così chiari segnali agli avversari delle rispettive categorie. Chi vincerà il GP di Thailandia? Gli orari delle corse odierne.

Warm Up Moto3

Si comincia su pista ancora asciutta, con temperature tra i 25 ed i 32° C, pur con cielo piuttosto nuvoloso. A referto un incidente per Perez alla curva 5, il primo del weekend per il sostituto di Surra, mentre solo sul finale svetta Dennis Foggia. Il poleman precede Ayumu Sasaki (rimasto poi a piedi) e Tatsuki Suzuki, il leader Moto3 Izan Guevara chiude fuori dalla top ten. Deniz Öncü rientra in anticipo al box, con la mano destra dolorante, ma ricordiamo che anche la spalla infortunata in precedenza non è ancora del tutto a posto.

Warm Up Moto2

Ieri Somkiat Chantra ha scritto un altro pezzo di storia con la prima pole thailandese mondiale, proprio davanti al suo pubblico. Ora i tifosi si augurano chiaramente che riesca a completare il lavoro in gara. Senza dimenticare la lotta mondiale o i tanti altri agguerriti piloti pronti a dire la loro. Citiamo Lopez, Acosta, Arbolino 2° in griglia, oppure Vietti, che proverà a rimediare agli ultimi errori. Scivolata di Keminth Kubo alla curva 7, mentre il turno finisce col trio della prima fila in tandem per gli ultimi giri. Somkiat Chantra chiude davanti, Alonso Lopez e Tony Arbolino completano la top 3, Ai Ogura ed Augusto Fernandez sono separati da soli 9 millesimi! Niente male come premessa per la gara…

Warm Up MotoGP

Oggi occhi puntati su Marco Bezzecchi, diventato il 10° poleman diverso in una stagione da record. Fabio Quartararo è in mezzo a sei Ducati, c’è poi Marc Marquez in agguato… Aprilia poi dovrà tentare il tutto per tutto per recuperare dopo due giorni di difficoltà, Aleix Espargaro rischia di perdere il treno mondiale… Questi 20 minuti sono utili per cercare qualche soluzione in ottica gara. Non mancano anche prove di flag-to-flag: al momento non piove, ma gli stravolgimenti sono sempre in agguato. Intanto abbiamo un altro dominio Ducati, ben quattro al comando della classifica di questa sessione, con Oliveira infilatosi in quinta piazza davanti a Quartararo.

Foto: motogp.com