MotoGP virtuale: verso il GP in Gran Bretagna, Yamaha schiera Lorenzo

MotoGP, Moto2 e Moto3 si sfidano in un nuovo GP virtuale, stavolta in Gran Bretagna. Jorge Lorenzo new entry, gare al via domenica 31 maggio.

Domenica prossima avremo un nuovo evento virtuale. Programmato un altro Gran Premio, che vedrà al via piloti MotoGP, Moto2 e Moto3. Per la categoria regina otto piloti protagonisti, tra loro tre collaudatori schierati: oltre a Michele Pirro (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia), ecco la new entry Jorge Lorenzo per il team ufficiale Yamaha. Dieci invece i ragazzi pronti a sfidarsi per le due classi minori. Il collegamento online inizierà a partire dalle ore 15:00 di domenica 31 maggio.

Per la MotoGP, dei tre precedenti vincitori nelle quattro gare realizzate ci sarà solamente Francesco Bagnaia, ma non mancherà anche Fabio Quartararo, autore di tre delle quattro pole position finora disputate. Come detto, new entry di lusso per Monster Yamaha: non ci saranno né Viñales né Rossi, ma Jorge Lorenzo, che ha deciso di mettersi alla prova in questo secondo Gran Premio virtuale. Da percorrere sul circuito di Silverstone una distanza di 10 giri (il 50% di una gara reale), subito dopo aver disputato le qualifiche.

Capitolo Moto2. Non sarà al via il precedente vincitore, Lorenzo Baldassarri, con Pons che schiera il compagno di box Hector Garzó. Tre comunque gli italiani: Marco Bezzecchi (Sky VR46), Stefano Manzi (MV Agusta Forward), Nicolò Bulega (Gresini Racing). Mancherà anche il dominatore in Moto3, Gabriel Rodrigo, con i colori del suo team rappresentati da Jeremy Alcoba. Il solo Stefano Nepa (Aspar Team) rappresenterà il tricolore. Per entrambe le categorie ci saranno sei giri da completare in totale.

Il tutto sarà visibile una volta di più sui canali social (Twitter, Instagram, Facebook) e YouTube della MotoGP. Per l’Italia, Sky Sport MotoGP e DAZN trasmetteranno in diretta la competizione virtuale per le tre categorie. Vediamo la lista completa di tutti i piloti chiamati a questo nuovo Gran Premio.

MotoGP line-up

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Lorenzo

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Moto2 line-up

Red Bull KTM Ajo: Tetsuta Nagashima

Flexbox HP 40: Hector Garzó

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

ONEXOX TKKR SAG Team: Kasma Daniel Kasmayudin

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi

MV Agusta Forward Racing: Stefano Manzi

Federal Oil Gresini Moto2: Nicolò Bulega

EG 0,0 Marc VDS: Augusto Fernández

Moto3 line-up

Aspar Team Gaviota: Stefano Nepa

Petronas Sprinta Racing: John McPhee

Leopard Racing: Jaume Masia

Kömmerling Gresini Moto3: Jeremy Alcoba

Honda Team Asia: Yuki Kunii

Red Bull KTM Ajo: Kaito Toba

Red Bull KTM Tech 3: Ayumu Sasaki

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay

CIP Green Power: Maximilian Kofler

CarXpert Prüstel GP: Barry Baltus