In MotoGP l’armata Ducati è sempre più scatenata. Anche nelle qualifiche a Misano non è andata diversamente, ma in mezzo stavolta c’è Maverick Vinales. Il pilota Aprilia infatti è riuscito ad impedire che ci fosse una top 6 totalmente rossa prima del campione in carica Quartararo. Una quinta posizione trasformata in P4 in griglia per la sanzione a Bagnaia, un ottimo punto di partenza per un pilota sempre più competitivo in sella alla RS-GP. Oliveira e Fernandez, futuri piloti RNF Aprilia, si sono convinti proprio grazie ai suoi progressi ad appena un anno dall’arrivo nella casa di Noale.

“La quarta posizione è perfetta”

A fine giornata un sorridente Maverick Vinales non esprime altro che grande soddisfazione. Quinto nelle FP3, 2° nelle FP4 e con un passo sempre su 1:32 basso, infine le ottime qualifiche. “Ho dato tutto, non è stato facile con quella pioggia-non-pioggia” ha ammesso lo spagnolo. Dopo le prime libere del venerdì, con Aleix Espargaro davanti a lui, Vinales è diventato costantemente il miglior pilota Aprilia in azione sulla pista di Misano. Ora chiaramente mira a completare l’opera con una gara solida. “L’obiettivo era la prima fila, massimo la seconda: la quarta posizione quindi è perfetta.” Il L’ex iridato Moto3 si sente sempre meglio, l’adattamento con la RS-GP procede a passo spedito. E nelle gare precedenti ha già mandato chiari segnali…

Vinales inizia a preoccupare?

Certo è pronto a fare gioco di squadra in caso di necessità, ma mira anche a togliersi qualche soddisfazione. Dopo un 3° ed un secondo posto, vuole il gradino più alto del podio. “È il vero obiettivo” ha infatti sottolineato. “Certo non è facile perché sono tutti molto veloci, ma ci proveremo! Gara dopo gara siamo sempre più vicini.” Come detto, segnali decisamente ‘preoccupanti’ per gli avversari in griglia. Maverick Vinales sembra aver trovato la sua forma migliore da quand’è in MotoGP e vuole sfruttare al massimo il momento. Probabilmente le Ducati e Quartararo dovranno presto iniziare a guardarsi anche da un altro avversario. Forse a partire proprio da Misano.

Foto: motogp.com