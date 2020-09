MotoGP, Viñales top nei test a Misano. “Qui tutto bene, poi in gara…”

Maverick Viñales il migliore nei test a Misano. Ma vuole esserlo anche in gara. Provate varie novità, nella speranza di risolvere i problemi di grip.

Maverick Viñales ha chiuso con il miglior crono nei test MotoGP a Misano, ma non è soddisfatto. Ancora non ha digerito la delusione provata domenica scorsa: pole da record in qualifica, poi in gara tanti problemi ed un mesto sesto posto finale. Non è la prima volta che l’alfiere Monster Yamaha vive questa situazione e non nasconde l’amarezza, soprattutto perché non se lo sa spiegare. La speranza è che le ultime novità provate possano aiutarlo a trovare la quadra anche nel corso del Gran Premio.

“È frustrante” ha ammesso il pilota di Figueres. “Nessuno mi sa dare una spiegazione. Le prove libere vanno bene, le qualifiche anche, poi la domenica la moto non va. Ora abbiamo svolto questa giornata di test e la situazione è sempre la stessa: tutto funziona bene, ma in gara ricompaiono gli stessi problemi. Dobbiamo capire perché improvvisamente perdiamo grip e avverto quasi la sensazione di correre sul ghiaccio.” Per lui prove di telaio, una nuova leva del freno posteriore ed un forcellone in carbonio, oltre a segnalare una scivolata nel pomeriggio.

“Ho realizzato il mio miglior tempo con queste novità” ha sottolineato Viñales. “Speriamo che ci possano aiutare nella prossima gara.” La prova del nove arriverà tra pochi giorni, nuovamente a Misano. “Abbiamo risolto il problema del graining con la gomma media.” Con cui ha realizzato la maggior parte dei long run nei test, stampando tempi interessanti. “Ci riproveremo anche questo weekend. Se riusciamo a risolvere tutti i problemi, siamo davvero competitivi.”