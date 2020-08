Maverick Viñales non al top della forma a Brno. L'incidente nelle FP1 non l'ha aiutato, ma l'alfiere Monster Yamaha va avanti.

La griglia MotoGP ha contato in questo inizio di stagione un buon numero di infortuni. A questi si aggiunge anche Maverick Viñales: il pilota Monster Yamaha ha infatti rivelato di aver accusato in precedenza una piccola lesione in allenamento. La forte caduta nelle FP1 poi non l’ha certo aiutato (la spalla destra non ha ringraziato), ma il pilota spagnolo è regolarmente in azione, determinato ad arrivare alla fine del GP a Brno.

Un tracciato che non sta apprezzando particolarmente. “Nel primo turno di libere sono caduto proprio per le buche” ha ammesso a DAZN il pilota di Roses. “Non avevo fatto niente di speciale, sono allargato un po’ la traiettoria.” Riportando una botta alla spalla destra, per fortuna non grave. Ricordiamo che la prima giornata di Viñales a Brno si è conclusa con il 5° posto in classifica combinata, non troppo lontano dalla vetta.

Rivela poi l’esistenza di una lesione riportata in un allenamento in motocross. Da sottolineare anche che non si è ancora rimesso del tutto dall’incidente di mesi fa. “Da qualche giorno convivo con un piccolo infortunio. Non sono al 100%, ma sono sicuro che domenica andrà meglio. I tendini non si sistemano velocemente, ci vuole sempre molto tempo, anche in base a quello che succede. Ma per domenica sarò in grado di completare i 21 giri previsti senza problemi.”