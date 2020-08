MotoGP, Brno: Prove 3, come va Morbidelli! Segue Zarco, Rossi 5°

Franco Morbidelli in evidenza nella terza sessione di libere: per lui Q2 col miglior tempo. Seguono Zarco e Quartararo.

Terza sessione di libere MotoGP nel segno di Franco Morbidelli. L’ex campione Moto2 brilla in questo turno del sabato mattina, ottenendo l’accesso diretto alla Q2 con miglior crono dei due giorni. Un tempo ad appena 10 millesimi dal record di Pedrosa del 2014. In seconda piazza c’è un ottimo Johann Zarco, terzo è Fabio Quartararo. Una classifica davvero impressionante: 16 piloti in 9 decimi!

Griglia MotoGP priva da ieri anche di Francesco Bagnaia, lesionatosi in seguito ad un incidente nelle FP1 (le ultime novità). In pista ora si cerca la top ten e quindi l’accesso diretto al secondo turno di qualifiche. Tanti stravolgimenti in classifica, tutti fanno del loro meglio per scalare la classifica, compresi i convalescenti Crutchlow e Rins. Nel minuto finale registriamo la scivolata di Oliveira (su una buca), che non riesce così a migliorarsi: lo ritroveremo in Q1.

In testa nel frattempo si porta Franco Morbidelli, autore del miglior crono del weekend e davanti fino alla bandiera a scacchi. Gran crono di Johann Zarco, che chiude con il secondo tempo, mentre terzo è Fabio Quartararo. Manca di un soffio il passaggio del turno Alex Rins, retrocesso all’ultimo per altri miglioramenti, ma in Q1 troveremo anche Nakagami, Dovizioso, Miller, per citarne alcuni.

La classifica combinata