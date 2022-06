MotoGP, Vinales ripaga l’Aprilia e assicura: “Pronto ad aiutare Aleix”

Il podio era nell’aria per Maverick Vinales su Aprilia e la gara MotoGP di Assen ha premiato le aspettative. A Noale sapevano che era solo questione di tempo, lo dimostra il rinnovo di contratto arrivato nel week-end del Mugello, una fiducia a tempo indeterminato che l’alfiere di Roses ha ripagato con una prestazione impeccabile. Partenza sprint, ottima gestione delle gomme, sangue freddo nei sorpassi e nel mantenimento della sua posizione, approfittando dell’errore di Fabio Quartararo che ha messo in crisi anche Aleix Espargarò. Il GP di Olanda si chiude con una certezza: la RS-GP è una moto potenzialmente iridata.

Il primo podio con Aprilia

Le prime grandi sensazioni sono affiorate al Sachsenring, prima del guasto tecnico che lo ha costretto a rientrare ai box. Vinales è arrivato ad Assen con una maggiore consapevolezza e in scia ad un periodo di grande lavoro e miglioramento della sua moto. Nella seconda parte del campionato MotoGP l’obiettivo sarà la prima vittoria con il prototipo veneto. “Aprilia crede in me ogni giorno, raggiungiamo i nostri risultati passo dopo passo.. Nelle prossime gare voglio lottare per la vittoria“. A distanza di un anno dall’ultimo podio con la Yamaha, Maverick si ripete e stavolta ha intenzione di restarci nelle posizioni di vertice. “In questo momento sono l’uomo più felice del mondo. Non posso lamentarmi perché ho una moto molto competitiva, una squadra assai valida, un’azienda assolutamente perfetta e una famiglia fantastica. So di cosa sono capace“.

Aprilia in crescita costante

Questo terzo posto vale quanto una vittoria, considerando che fino alla vigilia del Mondiale MotoGP quasi nessuno avrebbe scommesso sulla Aprilia RS-GP. Sembrava la storia del top rider passato su una moto che non rispecchiava le sue possibilità, invece si rivela la favola del fuoriclasse in sella ad un cavallo vincente. “È il momento di fare i complimenti ad Aprilia, che sta facendo un ottimo lavoro e io lo sto sfruttando al meglio, lavorando come non mai e dando tutto”. La prestazione di Aleix Espargarò dimostra tutto il valore del prototipo di Noale, capace di segnare anche grandi rimonte (dal 17° al 4° posto). e sorpassi al limite anche all’ultimo giro. “Ho visto cosa ha fatto Aleix ed è impressionante, frena molto forte – ha aggiunto Maverick Vinales -. Siamo stati in grado di recuperare molti punti in campionato, è il momento migliore impossibile per Aprilia”. Dopo la pausa massima priorità al titolo MotoGP di Aleix, anche a costo di dover tagliare il gas: l’azienda prima di tutto. “Se necessario sono pronto ad aiutarlo“.

Vinales insegue la vittoria

Peccato per la pausa estiva, i due piloti spagnoli avrebbero voluto cavalcare l’onda del successo ed essere già al prossimo GP di Silverstone. Ma è tempo di ricaricare le batterie per la seconda parte di stagione MotoGP, quando bisognerà dare il massimo per arrivare con un bilancio altamente positivo al termine del GP di Valencia. Dal prossimo round Vinales dovrà dimostrare di essere uscito dal tunnel dell’adattamento e poter pareggiare i risultati del compagno di squadra, giocarsela alla pari, regalare spettacolo ed emozioni. “È questione di tempo per rivedermi vincere le gare… Ringrazio Aprilia per avermi dato fiducia e per aver continuato a farlo. Anche Raquel e Nina (la sua compagna e sua figlia), che sono la mia luce nei giorni difficili e mi aiutano a dare un po’ di più e a non mollare“.

Foto di Valter Magatti