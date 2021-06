Maverick Viñales torna sul podio dopo un lungo digiuno. Un risultato positivo, ma il problema rimane: "Non riesco ad esprimere il mio potenziale."

Secondo gradino del podio per Maverick Viñales nell’evento MotoGP ad Assen. Un fine settimana in cui è nettamente risalito dopo l’incubo al Sachsenring, chiuso in ultima posizione. Un evento che il pilota definisce “molto doloroso” e che deve ancora digerire, ma è solo l’ultimo esempio di qualcosa che non funziona da tempo. L’alfiere Monster Yamaha ribadisce la sua delusione non per non aver vinto, ma per non riuscire a dimostrare il suo potenziale. Oltre a negare categoricamente le voci che lo associano ad Aprilia, anche se il suo futuro appare incerto nonostante un altro anno di contratto…

Intanto però è tornato per la prima volta sul podio dalla vittoria in Qatar. Una gara iniziata con qualche brivido per un contatto evitato di un soffio col compagno di box. “C’è stato un incrocio con Fabio e ho dovuto chiudere il gas” ha ammesso Viñales. “Sono cose che capitano in gara. Il problema c’è stato dopo, quando non ero in grado di superare Nakagami e gli sono rimasto dietro per parecchio. Alla fine l’ho passato, ma ormai avevo rovinato parecchio le gomme.” Ma non è deluso. “Abbiamo fatto un bel weekend ed è stato un risultato importante. Non sono deluso perché non ho vinto, lo sono perché non riesco ad esprimere il mio potenziale. Lo stesso motivo per cui ero arrabbiato al Sachsenring.”

Nega poi le ultime voci che lo associano ad Aprilia per la prossima stagione. “Ho letto ieri sera, si sbagliano totalmente” ha affermato. Ma il suo futuro in Yamaha non appare così certo. “Abbiamo davvero tanti problemi.” Ma rimarrà con la casa dei tre diapason? “Sinceramente non so rispondere. Non ho nulla da dire sul lato umano, ne ho invece sul lato tecnico. Da tre anni ricevo gli stessi commenti, potrei prendere gli appunti e troverei le stesse parole.” Ammettendo anche che “Certe volte, quando mi avvicino ad una gara, sento già che sarà un incubo. Voglio dare il massimo, ma al momento è difficile: quando vado a correre mi domando quale problema avrò stavolta.” Sorride, ma è un sorriso amaro per una soluzione che non appare semplice da trovare.”

Foto: Monster Energy Yamaha