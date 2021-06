MotoGP, follie d’estate: Vinales in Aprilia, Dovizioso in Yamaha

Mercato MotoGP in fermento: Maverick Vinales lascerà Yamaha, a breve un comunicato ufficiale. In Yamaha potrebbe candidarsi Andrea Dovizioso.

La vicenda di Maverick Vinales è davvero intricata. Nelle prossime ore, secondo Sky, dovrebbe uscire un comunicato in cui il pilota di Roses e Yamaha annunciano la rescissione del contratto al termine di questa stagione MotoGP, con un anno di anticipo. Aprilia diventa un’opzione concreta, ma vorrà valutare tutte le offerte che gli arriveranno. Quella della Casa di Noale è sicuramente la più intrigante, pronta a volerlo mettere al centro del suo progetto. E Andrea Dovizioso…?

Massimo Rivola ha voluto andare cauto nelle dichiarazioni post gara di Assen. “L’abbinamento sarebbe bellissimo, non so se Maverick Vinales è sul mercato. Se lo sarà noi faremo del nostro meglio, restiamo alla porta e vediamo. Credo che non si possa non considerare un talento come lui, mi piacerebbe parecchio“. Maverick Vinales ha negato l’ ipotesi Aprilia dopo il 2° posto nel Gran Premio di Olanda. Ma ha lasciato chiaramente intendere che lascerà Yamaha al termine di questo campionato MotoGP. Una ipotesi che ha sempre tenuto in considerazione dall’inizio della stagione. “Certo, dall’inizio dell’anno. Per un motivo o per un altro non sono in grado di dispiegare tutto il mio potenziale e io cerco solo quello“.

Sulla vicenda di mercato è intervenuto anche Valentino Rossi, che nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione importante. “Ci sono cambiamenti in Yamaha, ma questo non influenza la mia decisione, che è correlata ai miei risultati. Non interferisce con ciò che accade in altre squadre o in Yamaha”. A questo punto resta da chiedersi chi potrebbe arrivare in Yamaha nel caso sia Valentino che Maverick decidessero di lasciare i colori di Iwata. Secondo voci provenienti dal paddock MotoGP Andrea Dovizioso potrebbe essere uno dei pretendenti alla Yamaha M1.

