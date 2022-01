MotoGP, Vinales ed Espargarò a Noale: breefing sull’Aprilia RS-GP22

Aleix Espargarò e Maverick Vinales sono volati a Noale per discutere gli ultimi dettagli della nuova Aprilia RS-GP22 in vista del primo test MotoGP.

Sono giorni di visite mediche, ultime riunioni in fabbrica e allenamenti privati per i team della MotoGP che si apprestano a volare in Malesia. Aleix Espargarò e Maverick Vinales sono volati a Noale per un breefing sulla nuova RS-GP22. “Lunga e intensa giornata di incontri a Noale, per conoscere le novità e i dettagli della RS-GP22“, scrive il pilota di Granollers. “Porto con me il ricordo del peggior GP dell’anno scorso, il GP di Austin, dove sono caduto 5 volte! Ma come dicono i capi, è nei giorni più difficili che si vede il loro “Capitano”. Non vedo l’ora di iniziare!“.

Vinales e il potenziale Aprilia

Per Vinales sarà la prima stagione completa con Aprilia, dopo il suo esordio con il marchio veneto ad Aragon lo scorso settembre. Finalmente sembra aver ritrovato il sorriso, nonostante sia consapevole che nel 2022 non sarà possibile lottare per il titolo MotoGP. “Voglio sentire una squadra intorno a me, ed è per questo che mi sono trasferito – racconta a The-Race.com -. Mi sono trasferito per avere quell’atmosfera, quella passione“. Per l’ex pilota Yamaha sarà una stagione di adattamento, in cui proverà a crescere step by step e magari centrare la prima vittoria con il brand italiano. Con la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti alla moto, dato che la Casa di Noale può ancora contare sulle concessioni.

Sin dal primo test con la RS-GP Maverick Vinales ha intuito il grande potenziale. Il test di Sepang servirà a capire come hanno lavorato gli ingegneri Aprilia durante l’inverno. “Appena sono salito sull’Aprilia ho sentito che ha un grande potenziale… A Misano, pista che mi piace molto, siamo andati veloci. È stato un peccato partire 19°, perché partendo dalla seconda fila avremmo potuto salire sul podio. È incredibile per quella che è stata solo la seconda gara con una nuova moto“. Difficile fare previsioni per la prossima stagione MotoGP. Ma molto dipenderà dalla preseason: “Se tutto funziona bene allora possiamo puntare molto in alto. Non c’è motivo per cui non possiamo vincere“.

