MotoGP: vietati gli scooter a 2Tempi all’interno del paddock

Paddock sempre più green in MotoGP, si fa per dire. I bilici, i camion, i motorhome immensi non sono certo elettrici, anzi. Ce ne sono sempre più così come aumentano le trasferte quindi parlare di svolta ecologista è un po’ azzardato ma la MotoGP lancia comunque un segnale forte. Dal 2023 sono vietati completamente gli scooter 2Tempi all’interno del paddock mentre dall’anno prossimo, con ogni probabilità, verrà consentito solo l’uso di quelli elettrici.

Quanti scooter vengono utilizzati

Difficile conoscere il numero esatto. Ogni pilota ha un pass scooter ma volendo lo può utilizzare per un monopattino. Il mezzo serve per i vari spostamenti all’interno del paddock quindi tra hospitality, box, centro medico, motorhome… I team hanno inoltre a disposizione un Track Road per spostarsi anche nell’aree esterne alla pista ed un Service Road per il paddock. Gli scooter vengono utilizzati abitualmente anche dai fotografi che forse sono i più penalizzati non potendo contare su eventuali sponsor. Alcuni però stanno già utilizzando un monopattino e gli altri si adegueranno.

I 2Tempi sono ancora presenti?

I 2 Tempi in realtà negli ultimi anni erano abbastanza rari ma qualcuno c’era ancora. Gli scooter a 4Tempi sono ancora tollerati ma per poco. Gli da tempo la maggior parte dei team ha scelto gli scooter elettrici. La Ducati l’anno scorso ha raggiunto un accordo con la Vmoto per la fornitura di scooter elettrici nel paddock per il team di MotoGP e per l’Aruba Racing nel Mondiale Superbike. Tra l’altro Vmoto ha tra i propri testimonial Jorge Lorenzo che ha promosso una nuova generazione di veicoli elettrici.

Aprilia ha utilizzato lo scooter Piaggio1. Gresini ha come sponsor di MotoE la Felo, azienda cinese che produce veicoli elettrici e logicamente usa e pubblicizza i loro scooter. In Moto2 Fantic è molto forte nel settore degli scooter elettrici quindi il paddock potrebbe rappresentare un’importante vetrina per i propri mezzi. Utilizza già da tempo dei motorini elettrici il team SIC58 che quest’anno cambia fornitore e dal Mugello avrà quelli nuovi. Non da meno le altre squadre che non si faranno cogliere impreparate da questo provvedimento. I nuovi scooter sono sempre più piccoli, pratici, silenziosi: i mezzi ideali per gli spostamenti interni ad un paddock che intende promuovere uno stile di vita eco-sostenibile.

