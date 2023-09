MotoGP, vertice Honda-Marquez: due strade per evitare il divorzio

Il campionato del mondo di MotoGP entra nel vivo di questa stagione, non solo per la corsa al titolo che si fa ancora più entusiasmante dopo il ko di Francesco Bagnaia in India. In queste ore il pluricampione Marc Marquez dovrà finalmente chiarire le sue intenzioni per il 2024. Il volo da Delhi a Tokyo è giunto a destinazione questo fine settimana e nelle prossime ore visiterà il quartier generale della Honda prima della gara di Motegi.

Le due opzioni Honda

La patata bollente è nelle mani della HRC, si tratta di decidere cosa succederà alla sua moto e al suo sei volte campione della classe regina. Il costruttore giapponese ha due possibilità per blindare Marc Marquez. O fare promesse concrete dal punto di vista tecnico per convincerlo che cambiamenti seri arriveranno a breve termine, o giocare duro con il suo contratto e rendere quasi impossibile per lui rescindere l’accordo firmato per quattro anni.

Nel primo caso Marquez vuole un impegno serio da parte della Honda, che non si limiti a lavorare sulla moto ma si impegni in un notevole rimpasto del team tecnico. Coinvolgere alcuni grandi nomi aiuterebbe la causa, anche più di una nuova moto. Tant’è che da settimane si parla di un corteggiamento nei confronti di Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse. Nel caso non fosse possibile, Honda potrebbe giocare un’altra carta: fare rispettare pienamente i suoi obblighi contrattuali.

Tradotto in altre parole, significherebbe imporre un dazio multimilionario in caso di uscita anticipata di Marc. Se il colosso nipponico non dovesse convincere o costringere il pilota a restare, allora tutti i segnali indicano un drastico cambiamento verso il team satellite Gresini. Una mossa che sarebbe probabilmente il cambio di squadra più scioccante nella storia della MotoGP. Un modo per attendere passare il 2024, in attesa di ritagliarsi un posto nel team Ducati factory o di far maturare i tempi per firmare poi con KTM (2025).

Marquez – HRC faccia faccia

Nel weekend al Buddh International Circuit, Marc Marquez non ha dato spunti per risolvere questo difficile rebus di mercato. “Ho le idee chiare, so cosa cerco – ha detto a Sky parlando del suo futuro. “Do il 100% in pista e continuerò a dare il massimo finché guiderò una Honda perché mi ha dato tanto“. La prestazione indiana (terzo nella gara sprint) conferma la volontà di voler tornare a vincere con la RC213V, ma per puntare al titolo mondiale serve ben altro. “Non c’è nessuno nella mia testa. Ho già detto ai test di Misano che solo una, due o tre persone intorno a me sanno cosa sto pensando [per il prossimo anno]. So di cosa ho bisogno, cosa voglio“.

Il ritorno alle zone di vertice è l’assoluta priorità del fenomeno di Cervera, con o senza la Honda. “Cerco il meglio per tutti, non solo per me. Stiamo cercando di costruire il progetto, di trovare la soluzione migliore per il progetto e per il futuro – ha concluso l’otto volte iridato -. Per il futuro della Honda, per il mio futuro, per cercare di essere migliore. Questo è l’obiettivo principale“. Dopo il Gran Premio di Motegi dovrà sciogliere ogni dubbio, personale e pubblico.

