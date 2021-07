MotoGP, Valentino Rossi-VR46: il mistero di un team “non confermato”

Il team VR46 di Valentino Rossi prenderà parte alla prossima stagione MotoGP come satellite Ducati. Ma sullo sponsor regna l'incertezza.

Continua ad aleggiare un certo mistero sulla sponsorizzazione Aramco che dalla prossima stagione MotoGP dovrebbe sostenere economicamente il team VR46 di Valentino Rossi. Un accordo ufficializzato da settimane, ma l’ufficializzazione di Tanal Entertainment non è mai arrivata. Viceversa, sono state diramate smentite sulla partnership commerciale. Dallo staff del Dottore ribadiscono però che l’accordo c’è e conta la parola del principe Al Saud su tutto.

Il dubbio Aramco

Prima della pausa estiva del Mondiale è arrivata una doccia fredda sull’intesa raggiunta fra Ducati, la squadra di Valentino Rossi e Dorna. “Aramco conferma di non aver siglato un accordo strategico con il team VR46 come con qualsiasi altra filiale della MotoGP. Non ha mai avuto rapporti commerciali con Tanal Entertainment, MotoGP o un team“. Annuncio smentito nell’arco di 24 ore dal Principe. Secondo indiscrezioni che trapelano dal paddock la società Aramco non rientrerebbe nelle autorità di Al Saud. Quindi la VR46 si ritroverebbe al centro di una contesa familiare.

Valentino Rossi ha pubblicamente rigettato ogni mancata intesa nel week-end di Assen. “Ho parlato con il principe almeno otto volte. L’ultimo, giovedì sera, ha ribadito la sua soddisfazione per il progetto. Quando si tratta di sponsorizzazioni così importanti, può darsi che qualcuno non sia felice… Ma a parte questo, penso e spero che sia tutto vero“. E dall’Arabia Saudita è arrivata la conferma reale.

Vertici VR46 in vacanza

Sono giorni di relax, lontano dai riflettori mediatici, per Valentino Rossi. Insieme a Nico Caroni, Alberto Tebaldi e Alessio Salucci (con rispettive consorti) si gode il suo nuovo yacht nel mare Adriatico, arrivano fin sulle coste della Croazia. Non sarà questo il momento degli annunci ufficiali, ma sicuramente il campione di Tavullia ha già in mente la sua decisione. Prima del Gran Premio d’Austria il 42enne annuncerà probabilmente il suo addio alla MotoGP. Lapidarie le sue dichiarazioni prima di lasciare il paddock olandese. “Cercano sempre di spingermi a guidare con la VR46, ma penso che sarà molto difficile“.