MotoGP, Valentino Rossi: “Nel 2006 ho buttato un titolo, nel 2015 il furto”

Valentino Rossi fa i conti con il tempo e ricorda i due Mondiali persi, nel 2006 e 2015. Sarà questa l'ultima stagione in MotoGP per il Dottore?

Valentino Rossi è ritornato a Tavullia dopo l’ultimo round MotoGP a Portimao. Zero punti in valigia dopo la caduta alla 11 a metà gara per la perdita dell’anteriore. La pressione si fa sempre più insistente sul pilota 42enne, consapevole che questa potrebbe essere l’ultima stagione in carriera. A meno che tra Jerez, Le Mans e il Mugello arrivi un grande risultato… “So benissimo che alla fine il tempo l’avrà vinta, purtroppo per tutti è così – racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Ma provo con tutte le mie forze a rendergliela il più difficile possibile, ecco. E questo è il solo motivo per cui ancora corro“.

Corsa contro il tempo

Oltre ogni attuale risultato, resta il mito a cui vanno resi i dovuti onori a fine carriera. “Mi piacerebbe moltissimo e probabilmente lo faremo, la mia storia è bella, ci son tante cose da raccontare. Abbiamo immagini, anche private, mai viste e quindi i prossimi anni, quando smetterò, mi piacerebbe fare un libro, ma soprattutto una serie come “The Last Dance”, secondo me sarebbe proprio figo”. Ma davanti ha ancora un’intera stagione MotoGP dove è possibile togliersi le ultime grandi soddisfazioni. Cosa lascerà in eredità al Mondiale? “Io sono stato il primo pilota moderno della MotoGP, ho fatto tante cose per primo, che sono diventate un insegnamento per tanti piloti di adesso. Ho iniziato giovanissimo, ma io a 20 anni ero già in 500 e la mia strada è stata seguita poi da tutti“.

Soprattutto lascia in MotoGP suo fratello Luca Marini, gli allievi Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Presto potrebbe arrivare anche Marco Bezzecchi. Il tempo gioca contro il Dottore, ma in realtà contro tutti. “A parte quando mi guardo allo specchio, io non mi sento assolutamente vecchio – sottolinea Valentino Rossi -. Però vedere Graziano e la Stefania con i capelli bianchi fa effetto. Vorrei che rimanessero giovani per sempre anche loro“. Ma se potesse tornare indietro con la macchina del futuro il campione di Tavullia ritornerebbe al GP di Valencia 2006. “Lì ho buttato via un Mondiale che avrei potuto vincere e sarebbero stati 10 comunque, anche dopo il furto del 2015“.

