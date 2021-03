MotoGP, Valentino Rossi: esordio sulla M1 con livrea Petronas in Qatar

Valentino Rossi scende in pista per il primo giorno di Test MotoGP in Qatar. Per il Dottore è l'esordio ufficiale sulla Yamaha M1 con livrea Petronas SRT.

Valentino Rossi esordisce in sella alla Yamaha YZR-M1 con livrea Petronas nella prima giornata di test MotoGP in Qatar. Dal 2004 al 2020, ad eccezione del biennio Ducati 2011-2012, il Dottore ha sempre gareggiato con Yamaha factory. Da quest’anno, invece, cambia box e colori, pur avendo a disposizione un prototipo ufficiale 2021, alla pari di Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Non solo. Valentino Rossi non occuperà più il lato destro del box, dove siede Franco Morbidelli, ma quello sinistro.

Fa uno strano effetto ai tantissimi tifosi vedere Valentino Rossi con i colori della squadra satellite. Ma non aveva alternative dopo che i vertici di Iwata hanno deciso di puntare su Fabio Quartararo già nel dicembre 2019. Al suo fianco ritrova il trio di collaboratori formato da Idalio Gavira, Matteo Flamigni e il capotecnico David Munoz. Nuova la squadra dei meccanici che collaborerà con il 42enne di Tavullia. Al fianco del Dottore troveremo Miguel Perurena, Robin Spijkers, Daniel Swyer e Martin Zabala.

Le prime immagini impazzano sul web. Dal team Petronas SRT scrivono: “Non ne abbiamo mai abbastanza di questa vista“. In questa stagione MotoGP Valentino Rossi potrà concentrarsi maggiormente sul setting della moto in ottica gara. Così da poter focalizzare principalmente l’attenzione sulla prestazione nelle qualifiche e in vista della domenica. “Questo è Rossi a bordo della nostra moto e ha fatto il suo primo giro del 2021”. Un esordio che la squadra malese sta esaltando al massimo dei giri, consapevole del risalto mediatico del Dottore. Dopo pochi giri ha segnato il settimo crono ed è tornato subito ai box per riferire le prime impressioni ai suoi tecnici.