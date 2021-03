Valentino Rossi in difficoltà dopo il primo test MotoGP a Losail. Ma in occasione della Festa delle donne rivolge un dolce pensiero al gentil sesso.

Festa delle donne lontano da casa per Valentino Rossi, alle prese con le prime grandi difficoltà in sella alla M1. Al termine del primo test MotoGP lamenta 1,5″ di ritardo dal suo sostituto in Yamaha Fabio Quartararo. Non sarà certo una prima uscita stagionale a infrangere le motivazioni del Dottore che ha esordito con i colori del team Petronas SRT. Ma è giusto che risuoni un campanello d’allarme nel box #46. Latita il grip al posteriore, specialmente in uscita di curva. “È buono il metodo di lavoro, ma possiamo provare diverse cose nella configurazione e nel bilanciamento della moto per migliorare l’uscita di curva”.

Un dolce pensiero alle donne

Saranno giorni di duro lavoro per Valentino Rossi e il suo nucleo storico formato da Munoz, Flamigni e Gavira. Mercoledì si ritorna in pista per gli ultimi tre giorni di test MotoGP prima dell’inizio del campionato. Il tempo stringe e non si possono attendere ulteriori sviluppi a campionato in corso. Da personaggio carismatico il Dottore trova il tempo per rivolgere un dolce pensiero al gentil’ sesso. “Uno dei problemi maggiori è che non ci sono molte donne nel paddock, abbiamo bisogno di più. Il Motorsport è uno sport maschile. In passato abbiamo avuto diverse donne con prestazioni simili. Abbiamo bisogno di più donne nel paddock, è meglio per tutti. Per aiutarle potremmo pensare ad una Academy per le donne – scherza Valentino Rossi -, sarebbe una buona idea“.

Stavolta al suo fianco non c’è la sua inseparabile Francesca Novello. Solo pochissime fidanzate hanno scelto di seguire i loro piloti in Qatar. Il romanticismo dei nostri eroi della MotoGP non è però mancato sui social in occasione della Festa delle donne. Aleix Espargarò ha condiviso una videochiamata con la sua famiglia. “Non posso immaginare la mia vita senza le mie due guerriere rosa, sono entrambe molto più forti di me!“, commenta il pilota Aprilia. Prima foto social anche per i coniugi Vinales in attesa che arrivi la cicogna con il fiocco rosa. “Felice giorno, principessa. Ti amo“.