MotoGP, Valentino Rossi da Valencia: “Non è andato male Marquez, vero?”

Valentino Rossi è a Valencia per la penultima gara stagionale del campionato Fanatec GT WCE. Anche in assenza di risultati prestigiosi è al centro dei riflettori, fortemente intenzionato a guadagnarsi il suo primo podio in questa nuova avventura sulle quattro ruote. Ha tenuto una conferenza stampa in cui ha toccato tanti argomenti, a cominciare dalla classe MotoGP al rientro di Marc Marquez, fino al suo quasi arrivo in F1.

Valentino Rossi a Valencia

Il rientro del fenomeno di Cervera non ha lasciato nessuno indifferente, in sella alla RC213V dopo poco più di tre mesi dalla quarta operazione al braccio. I medici hanno dato il via libera al ritorno in MotoGP, oltre ogni previsione. In Spagna è forse la notizia sportiva del momento ed è riecheggiata fin dentro al paddock del Ricardo Tormo di Valencia. “Oggi (venerdì, ndr) non è andato male, vero? Ma Marquez è sempre molto veloce“. Pochissime parole brevi e concise per il più acerrimo rivale della MotoGP, a cui non ha mai perdonato quanto successo nella stagione 2015, quando ha perso il decimo titolo iridato all’ultima gara di Valencia… La pista di Cheste che è crocevia di ricordi e slanci per il futuro, qui ha tenuto il celeberrimo test F1 con la Mercedes di Lewis Hamilton, qui ha provato per la prima volta l’Audi R8 GT3 del Team WRT: “Da quel momento è iniziata la mia seconda carriera sportiva. È un po’ più facile rispetto alla MotoGP“.

Le quattro ruote per il Dottore

Ancora a Valencia ha messo la parola fine alla sua trentennale carriera motociclistica nel novembre 2021, qui campeggia un murales in suo onore. “Vedere la mia faccia sulla torre è impressionante, è un grande ricordo della mia ultima gara in MotoGP“. Peccato che non sia stata una delle sue piste preferite in carriera, proverà a fare bene con la sua Audi R8 GT3 nell’ultima gara sprint del 2022. “Valencia è ovviamente una pista che conosco molto bene con le due ruote. Ci ho guidato molte volte ed è lì che ho completato il mio primo test con il Team WRT e l’Audi alla fine dello scorso anno“, racconta Valentino Rossi. “L’ultima gara della Sprint Cup di Misano è andata bene, siamo entrati nella top 5. Cercheremo di fare meglio qui. Sarà importante avere un buon feeling con la macchina, speriamo di essere competitivi“.

Valencia gli ricorda anche il test in Formula 1 e il mancato passaggio dalla MotoGP al Circus in passato. “Ci sono andato molto vicino, anche se è vero che il programma prevedeva di essere il terzo pilota Ferrari o magari partire con il secondo team Ferrari, la Sauber. E’ stato difficile. Quindi alla fine ho optato per le moto ed è stata la decisione giusta – conclude il campione di Tavullia -. Ho vinto altri due campionati, vinto molte gare e corso in moto per altri dodici anni. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto guidare, ma è andata così“.

Foto: Instagram @vr46tribe