Moto2 Aragon, Prove 3: Alonso Lopez detta il passo, Vietti non graffia

Piloti di casa che continuano a comandare in Moto2. Alonso Lopez in grande spolvero piazza il tempo di riferimento alla fine delle prove libere 3, seguito da Fernandez, Canet ed Acosta. Tony Arbolino salva il bilancio tricolore con il 5° posto, male Celestino Vietti: il suo ultimo tentativo utile viene cancellato per aver toccato il verde alla curva 13. È 26°, quindi nettamente fuori dalla top 14 utile per accedere alla Q2! Si ritroverà anche Ai Ogura, 15° alla fine delle FP3. Ecco com’è andata.

Prove Libere 3

La prima notizia di oggi è l’ufficialità del cambio di categoria da parte di Sergio Garcia. Debutterà in Moto2 nel 2023 coi colori Pons accanto ad Aron Canet, al posto di Jorge Navarro. Prima dovrà chiudere il conto in Moto3 contro Izan Guevara (verso GasGas Aspar in Moto2), ovvero continuare la lotta per il titolo prima di pensare al cambio. Intanto tocca al terzo turno di libere della classe intermedia, si decide la Q2 diretta. Celestino Vietti deve tentare la risalita: dopo il venerdì era già fuori dalla top 14, ma in breve tempo finisce anche fuori dai primi 20! Non un buon inizio di GP per l’alfiere VR46… A referto anche alcuni incidenti: uno per Ai Ogura alla curva 14, poco dopo finisce a terra anche Aron Canet alla curva 2, infine cade Ramirez alla curva 1.

La classifica FP3/combinata

Foto: Team Speed Up