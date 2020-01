MotoGP, Valentino Rossi a Jakarta prima del test in Malesia

Valentino Rossi e Maverick Vinales saranno a Jakarta il 4 febbraio 2020, tre giorni prima dell'inizio dei test MotoGP in Malesia.

Monster Energy Yamaha e Petronas SRT presenteranno i rispettivi team 2020 il 6 febbraio a Sepang, alla vigilia del test MotoGP di tre giorni. Valentino Rossi e Maverick Vinales si ritroveranno in una cornice insolita per dare inizio alle danze, dopo le ultime presentazioni a Jakarta e Madrid. Ma la capitale indonesiana resta fulcro di mercato per la scuderia di Iwata, che ivi approderà il 4 febbraio, prima di fare tappa in Malesia.

Valentino Rossi e Maverick Vinales visiteranno l’Indonesia in occasione di un evento promozionale promosso da Yamaha. Un modo per soddisfare le tante richieste dei fan MotoGP che risiedono nell’arcipelago. Ad annunciare l’incontro tra i fan e i due alfieri della M1 è Jordan Satriadi, Vice Direttore Marketing di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Bandito un concorso sui social dove 100 fortunati potranno scattare selfie e incontrare i beniamini.

IL PRIMO TEST DEL FUTURO

Subito dopo voleranno verso il circuito di Sepang per i primi preparativi in vista di un test che si rivelerà molto importante. Il pesarese dovrà instaurare subito un buon feeling con la YZR-M1 e il nuovo capotecnico David Munoz. Il suo futuro non dipenderà certo dalla classifica combinata dei tre giorni, ma sarà fondamentale prendere le misure al prototipo 2020 per arrivare in perfette condizioni già alla prima gara dell’8 marzo in Qatar. Due settimane dopo sarà la volta della Thailandia, prima di imbarcarsi verso il continente americano (Austin e Rio Hondo).

Per Valentino Rossi intanto proseguono gli allenamenti sullo sterrato in vista della prima uscita prestagionale. Il Dottore, insieme agli allievi della VR46 Academy, fanno spola tra il Ranch di Tavullia e alcune piste romagnole per prepararsi in moto da cross. La partenza verso Oriente è prevista versò la fine della prossima settimana. Il 30 gennaio al Ranch si terrà la presentazione dello Sky Racing Team VR46.