L'ultima pole dell'anno è del rookie Jorge Martín, al 4° centro stagionale. Dominio Ducati con Pecco Bagnaia e Jack Miller (scivolati).

Ultime qualifiche della stagione nel segno delle Rosse di Borgo Panigale. Jorge Martín mette il suo sigillo a Valencia, prendendosi la prima casella in griglia davanti ai compagni di marca Francesco Bagnaia e Jack Miller. Per entrambi un’innocua scivolata a referto, ma che chiude la battaglia tutta Ducati prima della bandiera a scacchi. Dopo il trio Bagnaia-Miller-Marini a Misano, i piloti della casa italiana fanno il bis per quanto riguarda una prima fila tutta rossa. Aggiungiamo che la quarta piazza di Joan Mir è l’unica nota ‘stonata’ che impedisce una top 4 tutta Ducati, visto il 5° posto di Johann Zarco, mentre Fabio Quartararo è 8°. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: avanzano Rins e Binder

Assente Pol Espargaró dopo il botto nelle F3 (nel video in alto): è in ospedale per controlli, ma sembrano comunque escluse lesioni serie. In ogni caso non lo vediamo più oggi, forti dubbi anche per la gara… Si inizia così con la prima sessione, protagonisti anche i due rookie italiani, Dovizioso e Petrucci, pure lui acciaccato dopo l’incidente del venerdì. Scivola Alex Márquez alla Doohan, mentre l’assalto finale premia Alex Rins e Brad Binder: sono loro i due piloti che riescono a passare il turno.

Q2: battaglia ‘rossa’

Ecco il turno definitivo per la griglia di partenza, una classifica iniziale ‘a coppie’: le Rosse di Miller e Bagnaia, le Suzuki di Mir e Rins, le Yamaha di Quartararo e Morbidelli. Anzi, le Ducati diventano tre in testa, con Martín autore dello stesso identico crono del collega australiano. Ci vuole poco però perché ‘Pecco’ inizi ad inanellare una serie di giri veloci che gli valgono la prima casella provvisoria. Prima di una scivolata con la sua moto rimasta in pista, prima che il pilota riesca a recuperarla. La lotta però non finisce, Jorge Martín è ‘on fire’, così come Miller, che però non conclude il suo gran giro per un incidente… Quarto centro stagionale del rookie spagnolo, a precedere Pecco Bagnaia e Jack Miller in prima fila.

Foto: motogp.com