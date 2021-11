Moto2 Valencia: Il ritorno di Simone Corsi in pole, Celestino Vietti 2°!

Incredibile Simone Corsi, è la prima pole position dal 2012! Strepitosa seconda piazza di Celestino Vietti, terza casella per Augusto Fernández.

Qualifiche delle sorprese per quanto riguarda quest’ultimo evento della stagione a Valencia. Con gli italiani a fare la voce grossa, in primis Simone Corsi, arrivato dalla Q1 ed alla conquista della prima casella in griglia per la prima volta da Aragón 2012! A quanto pare questo circuito piace ai piloti del marchio MV Agusta Forward, come ha dimostrato anche la pole di Manzi dell’anno scorso… Ma c’è anche una splendida seconda piazza per il rookie Celestino Vietti, che conferma i grandissimi passi avanti di questa seconda parte di stagione. Terzo è Augusto Fernández, mentre per trovare i duellanti per il titolo Moto2 dobbiamo guardare la seconda fila con Raúl Fernández (con caduta) e l’ottavo posto con Remy Gardner. Domani il gran finale, chi sarà il nuovo campione? Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: comanda Corsi

Honda Team Asia in azione col solo Chantra, mentre Ogura assiste al box col piede sinistro ben fasciato. Tanti italiani in pista in questa prima sessione di qualifiche, ovvero Corsi, Bulega, Manzi, Baldassarri, Arbolino. A referto una scivolata per Aldeguer alla curva 3 e poco una per Arenas alla curva 11, mentre Simone Corsi svetta in testa alla classifica dei tempi. Sarà lui infatti il primo ad ottenere l’accesso alla Q2, davanti a Hafizh Syahrin (dal futuro in Superbike), a Hector Garzó ed a Joe Roberts.

Q2: Corsi-Vietti di forza!

Scatta così l’ultima battaglia per la pole position, un testa a testa tra i due protagonisti iridati anche in pista, visti i sorpassi e controsorpassi a cui assistiamo. Ma non solo loro, ce ne sono altri che a lungo si contendono le prime caselle in griglia di partenza. Compresi gli italiani Corsi e Vietti, che volano nelle zone alte! Colpo di scena invece a tre minuti dalla fine con la scivolata di Raúl Fernández alla Doohan. Brilla anche Di Giannantonio, è pole, ma il giro sparisce per track limits! Ultimo minuto con caduta di Ramírez, mentre Simone Corsi si prende un’incredibile pole position! Doppia gioia tricolore con lo splendido secondo posto di Celestino Vietti, terzo è Augusto Fernández.

Foto: motogp.com