MotoGP Valencia: gli orari TV del 14/11 su Sky Sport, DAZN, TV8

Ultime tre gare della stagione, chi vincerà? E chi sarà il nuovo campione Moto2? Tutti gli orari TV, diretta Sky Sport, DAZN e TV8.

Completati anche tutti i turni di qualifiche, decise le griglie di partenza. Ora mancano solo le gare, le ultime tre di questa intensa stagione 2021. Con Remy Gardner e Raúl Fernández chiamati al duello finale per la corona Moto2 (qui le combinazioni), partendo rispettivamente dall’8^ e dalla 5^ casella, con Simone Corsi e Celestino Vietti apripista. Dominio Ducati in MotoGP, con un’altra prima fila tutta rossa, oltre ad assistere alla prima (ed unica) pole Moto3 del campione Pedro Acosta. Chi vincerà le ultime tre corse dell’anno? La diretta del Gran Premio de la Comunitat Valenciana sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN. Per il gran finale, anche TV8 trasmetterà in diretta le gare delle tre categorie del Campionato del Mondo. A seguire tutti gli orari TV.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Domenica 14 novembre

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 14 novembre

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

