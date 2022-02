MotoGP, una BMW speciale sarà la nuova Safety Car 2022

Nella stagione MotoGP 2022 vedremo una nuova Safety Car: la BMW M2 CS Racing, derivata direttamente dal reparto racing e con una speciale livrea.

Da 24 anni le auto del marchio BMW occupano la griglia della MotoGP, ma nella stagione 2022 il marchio ha pensato a qualcosa di speciale per la Safety Car. Per la prima volta non sarà un modello stradale modificato per esercitare controlli di pista. In pista vedremo un modello da competizione: la BMW M2 CS Racing con una speciale livrea che celebrerà il 50° anniversario della BMW M GmbH, il reparto racing del brand.

La nuova safety car della MotoGP

La M2 CS Racing è equipaggiata con un motore sei cilindri da 2,9 litri e una potenza di 450 CV, abbinato al cambio a doppia frizione a sette rapporti con software per sport motoristici. Per fungere da Safety Car in MotoGP ha subito una semplice modifica, anche se solo a livello funzionale, barre luminose e i due fari anteriori aggiuntivi. “La BMW M2 CS Racing ha avuto successo in una vasta gamma di campionati e, in quanto auto da corsa purosangue, è perfettamente adatta a guidare il campo come safety car all’apice delle corse motociclistiche“, ha affermato il CEO di BMW M, Franciscus van Meel.

Questa auto da corsa vanta sistemi di assistenza alla guida specifici per gli sport motoristici. Alberi di trasmissione speciali, un differenziale meccanico a slittamento limitato, tetto in carbonio. Mentre sta assumendo un nuovo ruolo, la M2 CS Racing non ha richiesto altro che luci anteriori e barre luminose aggiuntive per fungere da safety car. Non sarà sola sulle griglie del Motomondiale. Un’intera flotta di BMW accompagnerà la M2 CS Racing. Ci saranno la BMW M3 e M4 Competition, la M5 CS e la M8 Competition Gran Coupé (che si alterneranno con la M2 come Safety Car). La X5 M Competition verrà impiegata come auto medica, la i4 M50 elettrica sarà la Safety Car del campionato MotoE . Ci saranno anche due Safety Bike modello BMW M 1000RR .