MotoGP, Vinales e Dovizioso ‘Forza 3’: assalto ad un record mondiale

Maverick Vinales entusiasta dopo i test MotoGP con l'Aprilia RS-GP22. Insieme ad Andrea Dovizioso proverà a centrare un primato mondiale.

Maverick Vinales chiude la sessione invernale di Test MotoGP entro la top-10. Un risultato non certo scontato, ma che evidenzia il buon lavoro svolto dagli ingegneri di Noale durante la pausa. Moto più agile in curva e nei cambi di direzione, motore potenziato, aerodinamica affinata sono i tratti salienti della Aprilia RS-GP22. Ma le concessioni permetteranno al team veneto di poter proseguire nell’evoluzione del V4 e tenere un numero illimitato di test.

Vinales e Aprilia sulla strada giusta

Il bilancio preseason è sicuramente incoraggiante. Maverick Vinales ha potuto sfruttare anche lo shakedown della Malesia e di una giornata privata per accumulare chilometri con la nuova moto. Piedi ben saldi a terra e lavoro step by step è il copione da seguire. Ma vuole togliersi soddisfazioni il pilota di Roses. Da qui al 6 marzo proseguirà la sua preparazione fisica e trascorrerà del tempo con la famiglia. Intanto a Noale si lavora sui dati raccolti nelle due sessioni di test. “Senza avere il perfetto feeling con la moto sono già tra i primi 5, quindi sembra tutto a posto“.

Maverick all’assalto del record

In Qatar le idee saranno più chiare, ma dall’alto della sua esperienza Vinales individua nell’aerodinamica l’area su cui puntare maggiormente. “Abbiamo ancora qualche problema di grip, ma i risultati che abbiamo ottenuto a Mandalika e a Sepang dimostrano che il nostro passo di gara è buono“. Per la stagione MotoGP ormai alle porte non è possibile fare previsioni, ma gli obiettivi sono chiari: “Il mio sogno è vincere anche con questa moto, sarei l’unico pilota nella storia ad aver vinto con tre marchi diversi. Portare Aprilia alla vittoria è uno dei miei obiettivi“. Un primato a cui aspira anche Andrea Dovizioso dopo i trionfi con Honda (2009) e Ducati. Finora non è riuscito neppure a Valentino Rossi…

Losail prima tappa MotoGP

La possibilità di tenere una lunga serie di test con l’Aprilia non preoccupa Maverick Vinales. Viceversa, “è una cosa che mi dà tranquillità, mi permetterà di lavorare con un po’ più di calma per migliorare la moto, è anche una sfida personale“. Prima di volare in America (1-3 aprile GP Argentina) il costruttore veneto ha in mente un test privato. Ma l’attenzione adesso è tutta incentrata sulla prima gara: a Losail ha vinto la sua ultima gara nella stagione 2021 in sella alla Yamaha M1. “E’ una pista che mi piace molto. Spero di iniziare il campionato con una nota positiva“.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1