Arriva l'ufficialità: Maverick Viñales e Aprilia in pista da Aragón. Lorenzo Savadori disputerà alcune wild card e sarà collaudatore 2022.

Dopo una prima giornata molto positiva a Misano, l’annuncio appariva ormai davvero vicino. Oggi è ufficiale: Maverick Viñales vestirà ufficialmente i colori Aprilia a partire dal Gran Premio MotoGP di Aragón, in programma tra una decina di giorni. Debutto anticipato quindi con la casa di Noale, affiancherà il già compagno di box in Suzuki Aleix Espargaró. E Lorenzo Savadori? Il suo programma sarà più preciso una volta lasciato l’infortunio alle spalle, ma la struttura veneta ha in programma di schierarlo per varie wild card, oltre alla conferma del suo ruolo di collaudatore per la stagione 2022.

“Maverick ha dimostrato grande feeling con la squadra e con la moto fin da subito” ha sottolineato l’AD Aprilia Massimo Rivola. “Sono sicuro che potrà dare il massimo già dal GP di Aragón.” Parlando poi di Savadori, pilota titolare fino alla lesione occorsagli nel botto in Stiria. A cui sono seguiti tutti gli stravolgimenti che conosciamo. “Confermiamo anche il ruolo di Lorenzo come test rider 2022, una posizione fondamentale che rende merito al grande impegno dimostrato nello sviluppo della nuova RS-GP. Concluderà la stagione 2021 sfruttando le wild card che decideremo insieme non appena tornerà in forma.”

“La decisione di avere Maverick in pista da Aragón arriva come diretta conseguenza del test effettuato a Misano” ha aggiunto il DT Romano Albesiano. “Non era scontato che, dopo una carriera in sella a mezzi con motore in linea, Maverick avesse da subito un buon feeling con la nostra V4. Per questo il test su questa pista era un momento di verifica importante. Siamo quindi soddisfatti per le reazioni da subito positive. Il talento suo e di Aleix, uniti alla esperienza maturata in questa stagione da Lorenzo, ci permettono di guardare con ottimismo al futuro del nostro progetto MotoGP.”

Foto: Aprilia Racing