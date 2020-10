MotoGP UFFICIALE Takaaki Nakagami, ecco il rinnovo con Honda

Takaaki Nakagami ha ufficialmente rinnovato con Honda Racing Corporation. Non si conosce la durata esatta dell'accordo, che comincia nel 2021.

Il rinnovo era dato per certo da tempo, si faceva attendere l’annuncio ufficiale. Ora ci siamo: Takaaki Nakagami rimarrà nelle file di Honda Racing Corporation. Non si conosce però la durata esatta del suo contratto, che comincia dal 2021 per andare avanti di conseguenza per più di un anno. LCR Honda quindi ha la sua formazione MotoGP completa, visto che il giapponese (supportato sempre da IDEMITSU) affiancherà il già annunciato Alex Márquez, ‘spostato’ dal team ufficiale.

“Sono molto contento di poter continuare a correre con LCR Honda IDEMITSU nella stagione 2021 ed anche oltre” ha dichiarato Takaaki Nakagami. “Un sentito grazie a Honda per il suo supporto, che mi sta permettendo di mostrare il mio potenziale in questa stagione. Continuerò a dare il massimo in ogni gara, per ottenere risultati solidi e mantenere questa tendenza anche per l’anno prossimo. Sto puntando sempre più in alto con Honda.”

Parole di soddisfazione anche da parte di Tetsuhiro Kuwata, Direttore HRC. “Quest’anno il rendimento di Nakagami è stato ottimo: ha chiuso a punti in tutte le gare finora disputate ed occupa la quinta posizione in classifica iridata. Si sta facendo sempre più notare nella classe regina e siamo curiosi di vedere cosa potrà ottenere nelle gare ancora da disputare. L’anno prossimo avrà come compagno di squadra Alex Márquez e spero che possano spronarsi a vicenda per conquistare i migliori risultati possibili.”