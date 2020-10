Moto3: Tony Arbolino is back! Test negativo e rientro nel GP di Teruel

Tony Arbolino torna in azione questo fine settimana. Concluso l'isolamento precauzionale, l'alfiere Snipers è pronto a riprendere la battaglia per il titolo Moto3.

Il periodo di isolamento precauzionale è finito, Tony Arbolino torna di nuovo in azione. Fermato prima del GP di Aragón per aver viaggiato assieme ad un positivo, il pilota Snipers ha concluso i 10 giorni di stop previsti in questi casi. Gli ultimi test svolti sono risultati negativi, ‘Arbo’ è riuscito così a mettersi in viaggio per la Spagna per disputare l’evento Moto3 di Teruel, in programma questo fine settimana sempre al MotorLand Aragón.