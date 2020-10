Moto3: Tony Arbolino in isolamento, salta il GP ad Aragón

Tony Arbolino out per il Gran Premio di Aragón. Il pilota Moto3 deve osservare un periodo di isolamento precauzionale previsto dalle autorità.

Arrivano brutte notizie per Tony Arbolino. L’alfiere Snipers, già out per le FP1, salterà il Gran Premio di Aragón di questo fine settimana. Per lui necessario un periodo di isolamento dopo aver viaggiato sullo stesso aereo in cui è stata riscontrata una persona positiva al Covid-19. Il pilota Moto3 ha già effettuato due tamponi ed è risultato negativo, ma le autorità in questi casi richiedono l’isolamento precauzionale.