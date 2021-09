MotoGP UFFICIALE Franco Morbidelli in Monster Yamaha fino al 2023!

Franco Morbidelli passa in Monster Yamaha dal GP di San Marino. Ufficializzato un lungo accordo, precisamente fino alla fine della stagione 2023.

Arriva il comunicato ufficiale riguardo la promozione di Franco Morbidelli in Monster Yamaha. Ma non solo da questo weekend fino a fine stagione, ma c’è un accordo ben più lungo. L’iridato Moto2 2017 infatti rimarrà nel team factory della casa dei tre diapason fino a fine 2023! Una bellissima notizia per ‘Morbido’ al ritorno in azione dopo un infortunio piuttosto importante al ginocchio sinistro. Ritroverà al suo fianco Fabio Quartararo, già suo compagno di box fino allo scorso campionato. L’attuale leader MotoGP non prevede particolari difficoltà di adattamento per l’italiano in sella alla più aggiornata M1, anche se a livello fisico non sarà ancora al top.

“Franco avrebbe dovuto passare nel team factory nel 2022, ma visti i cambiamenti l’abbiamo promosso in anticipo.” Così Lin Jarvis commenta il passo avanti di Morbidelli già in questo campionato. Per l’italiano sarà la prima volta in una squadra ufficiale da quando è arrivato in MotoGP nel 2018. “È un talento eccezionale e s’è visto ancora di più l’anno scorso, quando ha chiuso da vice-campione con cinque podi e tre vittorie su una Yamaha satellite. Siamo contenti di riaverlo nel paddock, anche se dovrà ritrovare gradualmente il suo stato di forma. Questo finale di stagione servirà anche per il processo di adattamento alla squadra ed alla moto.”

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: Yamaha Racing