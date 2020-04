Alex Rins e Suzuki continuano il rapporto di collaborazione fino al 2022. L'annuncio del pilota e di Davide Brivio in una chat social.

Alex Rins vestirà nuovamente i colori Suzuki nel prossimo biennio in MotoGP. Lo ha dichiarato lo stesso pilota spagnolo nel corso di una chat social. Ufficiale quindi il rinnovo con il team di Hamamatsu, che Rins ci tiene a spiegare sia in spagnolo che in italiano. Una notizia che non giunge inaspettata: già da tempo il team manager Davide Brivio aveva confermato l’intenzione di continuare con gli stessi piloti.

“Ho una notizia fresca fresca: continuerò per altri due anni con Suzuki!” Con queste parole Alex Rins ha confermato il rinnovo con la sua squadra attuale. “Un onore per me continuare fare parte di questa famiglia. Stiamo svolgendo un ottimo lavoro assieme, la moto va sempre meglio ed anche per questo ho preso questa decisione. Non vediamo l’ora di cominciare a fare sul serio anche in questa stagione.”

“Una news fantastica!” ha aggiunto Davide Brivio, in quel momento in collegamento assieme al suo pilota. “In questo momento difficile non ci siamo mai fermati ed abbiamo continuato a lavorare per il futuro in MotoGP, in attesa di tornare alla normalità. Siamo tutti contenti di continuare insieme, era il nostro obiettivo comune.” E rivolto a Rins: “Sarai uno dei più longevi in Suzuki!”