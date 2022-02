MotoGP, Test Sepang: super Enea Best-ia Ducati nel day 1

Enea Bastianini 4° nella prima giornata di Test MotoGP a Sepang, miglior pilota Ducati. Il pilota del team Gresini Racing a due decimi dal best lap.

La prima giornata di test ufficiali MotoGP a Sepang si chiude con le Aprilia al comando. Sul podio immaginario sale Alex Rins, terzo, seguito da Enea Bastianini, miglior pilota Ducati nel day-1, con un gap di due decimi. L’alfiere del team Gresini Racing inizia la stagione 2022 con il piede giusto e sotto una buona stella in terra malese, in attesa di alzare l’asticella nel day-2.

‘Bestia’ subito al vertice

Alle sue spalle si piazza Johann Zarco, 5° crono di giornata, ma con un distacco di oltre mezzo secondo dal best lap di Aleix Espargarò. Enea Bastianini ha proseguito il lavoro sulla base della Desmosedici GP21 già vagliata lo scorso novembre a Jerez. “Sono stato contento di tornare in sella, mi sono trovato subito a mio agio con la moto. Abbiamo fatto un po’ di lavoro senza grandi modifiche rispetto alla base provata a Jerez. E’ una moto che funziona anche in altre piste. Ho stabilito subito un bel giro, non abbiamo fatto il time attack, ne faremo due o tre domani, perché p una cosa su cui devo lavorare. Quindi domani proveremo le soft, il passo è buono e questo è fondamentale per la gara“.

La Ducati GP21 di Enea

Nella stagione MotoGP 2021 ad Enea Bastianini è mancato qualcosa solo nelle qualifiche. Allo stesso tempo ha dimostrato un’innata capacità di rimonta con una Ducati meno aggiornata rispetto a quella dei colleghi di marca. Per la stagione 2022 può contare su una Desmosedici agguerrita e con le ultime specifiche dello scorso anno. In attesa che arrivino ulteriori aggiornamenti a campionato in corso. “La moto va meglio dappertutto, è molto più stabile, riesco a guidare con più facilità. Ci sarà qualche pista dove sarò più in difficoltà, ma è una moto che va bene ovunque“.

Bastianini ‘best Ducati of day-1″

Miglior pilota Ducati nella prima giornata di test MotoGP a Sepang. Non è un risultato che assegna punti, ma è un ottimo punto di partenza. Il sogno di Enea Bastianini è guadagnarsi una sella nel team factory già dal prossimo anno. “Sicuramente è una soddisfazione, le Ducati ufficiali sono nuove e devono ancora essere sistemate. Però pensiamo al nostro lavoro, oggi siamo andati forte senza mettere le gomme né girare come gli assassini. Poi sono solo test“.