MotoGP, Test Sepang: KTM svela la nuova carenatura “effetto suolo”

Francesco Guidotti, team manager della Red Bull KTM, aveva preannunciato da mesi nuove evoluzioni aerodinamiche per la RC16. La collaborazione con il reparto di F1 Red Bull Advanced Technologies inizia a portare i suoi frutti in pista nel corso dello Shakedown Test MotoGP a Sepang. Per il marchio austriaco sono in azione Dani Pedrosa, Mika Kallio e il nuovo collaudatore Jonas Folger annunciato alla vigilia di questa prima uscita in Malesia.

Aerodinamica “work in progress”

Dani Pedrosa continua a guidare senza transponder, l’attenzione è concentrata esclusivamente sugli sviluppi tecnici ideati dalla Casa di Mattighofen durante l’inverno. Nella giornata di martedì ha stimolato la curiosità degli osservatori su una RC16 con livrea nera. E’ stato il primo collaudatore KTM a scendere in pista con un pacchetto aerodinamico inedito. Qualche modifica si era già intravista nel test di Valencia e messa a disposizione di Brad Binder, Jack Miller e Pol Espargaro verso la fine della giornata. Si trattava di una piccola variazione rispetto a quello che abbiamo visto usare nella stagione MotoGP 2022.

L’aggiornamento dell’aero-pack di Valencia presentava un set di ali superiori leggermente più grande e posizionate più avanti rispetto alla presa d’aria per dare un leggero aspetto a “mento”. L’altra differenza nell’aerodinamica era la fessura che circondava la presa d’aria, una sorta di presa d’aria secondaria, utilizzata per convogliare l’aria di raffreddamento verso altri punti della KTM. Inoltre verso il basso era stata introdotta una carenatura laterale a effetto suolo, che si protende verso l’esterno e poi degrada verso la parte inferiore della moto. Si tratta di dettagli minimi dietro cui si nasconde un grande lavoro dietro le quinte e molti test in galleria del vento. Ma nell’ultima giornata dello Shakedown sono apparsi ulteriori aggiornamenti aerodinamici.

L’ultima evoluzione della KTM RC16

Le ali superiori sembrano rimaste quasi identiche, ma alcuni contorni sono leggermente cambiati. L’effetto “mento” è visibilmente maggiorato. I bordi della carenatura laterale sono stati ridisegnati e nella parte anteriore non presentano più la seghettature a “dente di squalo”. Il cambiamento più importante riguarda la carenatura laterale a effetto suolo – come fanno notare sulla pagina social MotoGP Tech -. Le sue dimensioni sono cresciute e ora il bordo superiore dell’area di effetto suolo si trova al di sopra della linea inferiore dell’ala sidepod. Inoltre, la barriera alla base della carenatura laterale è molto più grande e si estende per tutta la lunghezza dalla parte anteriore a quella posteriore. Infine, il parafango anteriore è molto più grande e chiaramente rivisitato aerodinamicamente. Questo in modo da convogliare l’aria verso le ali del sidepod e le carenature laterali.

Foto: MotoGP.com