MotoGP, Quartararo deluso dalla nuova Yamaha: “Mi aspettavo molto di più”

Il test MotoGP a Misano era un appuntamento molto atteso non solo per Marc Marquez. Anche Fabio Quartararo non vedeva l’ora di provare la nuova Yamaha in configurazione 2024, una versione non definitiva ma già con diverse novità: telaio, aerodinamica e motore. Il pilota francese ha chiuso con il sesto tempo assoluto, a 575 millesimi dal leader Luca Marini. Nel box era presente anche Luca Marmorini, ingaggiato dalla casa di Iwata per avere finalmente una svolta per quanto riguarda il propulsore.

MotoGP, test Misano: Quartararo non soddisfatto

Quartararo al termine della giornata ha espresso un po’ di delusione: “Mi aspettavo molto meglio, però dobbiamo rimanere positivi e cercare di analizzare quello che è successo per migliorare per il test a Valencia. Abbiamo provato diverse cose, alcune anche per questa stagione. Di positivo c’è un cucchiaio che abbiamo provato sotto il forcellone e lo utilizzeremo ancora. Il nuovo motore è migliore? Non posso dirlo adesso, dobbiamo testarlo ancora, ma mi aspettavo di più. Il feeling è diverso, mi attendevo più potenza. Complicato dire qualcosa di davvero positivo sul motore. Non ho sensazioni migliori rispetto al test del 2022, perché allora sentivo che il motore era migliorato e adesso no“.

La Yamaha M1 deve essere migliorata in ogni area, non solo a livelli di motore: “Quando la pista ha molto grip, la nostra moto cambia totalmente. Ho fatto 1’31″4 quasi 20 giri sulla gomma e questo è stato il mio tempo in qualifica sabato. Gli altri sono più veloci di noi, però per loro il divario tra bassa o alta aderenza è molto più piccolo che per noi. Noi miglioriamo 7-8 decimi con tanto grip, l’anno corso abbiamo sbagliato qualcosa in quest’area e dobbiamo migliorare“.

Anche se non è soddisfatto, il pilota originario di Nizza cerca di mantenere un atteggiamento costruttivo e di dare il massimo per aiutare il team: “Yamaha ha creduto in me quando sono arrivato dalla Moto2, a inizio stagione ho avuto un approccio un po’ troppo arrogante. Siamo in un momento complicato, però vogliamo entrambi la stessa cosa. Preferito rimanere calmo. Se ho parlato con Marmorini? Ho parlato con lui prima di iniziare il test e ci parlerò tra poco in riunione“.

Foto: Valter Magatti