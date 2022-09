MotoGP News

Andrea Dovizioso ha salutato il paddock della MotoGP dopo la gara di Misano, anzi no. O forse non lo farà mai, perché il 36enne forlivese non solo ritornerà da “special guest”, ma presto potrebbe ricevere un’offerta dalla Dorna per la sua esperienza ventennale nel Motomondiale. Dopo la festa di domenica sera il pilota del team Yamaha RNF è ritornato in sella alla sua YZR-M1 nella prima giornata di test Irta a San Marino.

Non avrà a disposizione le novità di telaio e aerodinamica nelle mani di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, ma un inedito casco del suo sponsor Alpinestars. Dalla forma del casco di Andrea Dovizioso si nota una calotta ridisegnata appositamente per aumentare l’efficienza aerodinamica. La sua presenza non è assolutamente un preludio per un clamoroso ritorno alla MotoGP, ormai il dado è tratto e presto la sua vita sarà dedicata in gran parte al motocross.

Dovizioso e il saluto al paddock MotoGP

E’ stato un weekend di grandi emozioni per il veterano della classe regina, che ha chiuso al 12° posto il suo ultimo Gran Premio di San Marino. “Sono riuscito ad essere teso anche all’ultima gara nonostante 21 anni nel Mondiale. Sabato ho pianto, ma fortunatamente non mi ha visto nessuno… Volevo fare bene nell’ultima gara e spesso quello che pensi condiziona i risultati. Sono successe un po’ di cadute, mi dispiace per gli altri, volevo fare più punti di quest’anno, una top-10, ci sono andato vicino… Negli ultimi giri dovevo tenere testa a Fernandez ma non è stato facile gestire“.

Al suo fianco la compagna Alessandra, che non poteva certo mancare in un momento cruciale della sua vita professionale e privata. “Con Alessandra viviamo insieme da un bel po’ di anni, quando i piloti sono in corsa per i campionati sono abbastanza irritabili. Quindi devo fargli i complimenti. Al mio babbo devo dire solo grazie, senza di lui non sarebbe stato possibile tutto questo“, ha aggiunto Dovizioso. Parte del suo successo è merito anche di suo padre Antonio che racconta come il figlio sia divenuto uno dei migliori staccatori al mondo. “Partiva in testa e si faceva superare in tutte le staccate. Gli chiesi ‘come mai?’ e mi rispose che non riusciva a staccare. Andai dove doveva staccare, ho fatto dieci passi più avanti ed ha fatto un dritto. Aveva capito che l’avevo fatto fesso… Da allora è diventato il miglior staccatore“.

Sabato, in occasione di una piccola festa all’interno della WithU Hospitality, è stato proiettato un video in cui molti avversari hanno rilasciato un saluto al Dovi. Marc Marquez ha detto: “Sei stato un bastardo in pista. Ma ho imparato molto da te“, scatenando un vulcano di emozioni. “Purtroppo sono scoppiato in lacrime diverse volte durante questo film… Non avrei potuto immaginare un modo migliore per concludere la mia carriera. Mi sono fermato al momento giusto. Voglio ringraziare la Yamaha, gli sponsor e il team per aver creduto ancora in me un anno fa“.

Foto Instagram @Grzegorz_GP