A ventiquattrore dal Gran Premio di San Marino di MotoGP, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e tanti altri piloti si sono incontrati a teatro. Lunedì sera a San Marino è stato presentato il documentario “Bryan – La corsa di una vita”. La pellicola è stata prodotta dal giovane videomaker Jacopo Semprini.

Tra i piloti presenti Celestino Vietti, Niccolò Antonelli, Andrea Migno, Micheal Rinaldi, Stefano Manzi più alcuni grandi ex come Manuel Poggiali e Mauro Sanchini.

Ha animato la serata proprio Bryan Toccaceli, ex pilota di cross ed oggi coach delle ruote tassellate alla VR46 Academy. Bryan Toccacceli era un giovane e promettente pilota sammarinese che gareggiava a livello italiano ed internazionale. E’ sempre stato un ragazzo allegro, solare e frequentava il Ranch di Tavullia. Era amico di tutti, anche di Valentino Rossi che si era subito affezionato a lui.

Il primo maggio 2018 ha avuto un gravissimo incidente in allenamento: gli si è spenta la moto in un salto, è caduto ed è rimasto paralizzato dalle spalle in giù. Non cammina, non ha l’uso delle braccia e delle mani tuttavia ha una forza di volontà straordinaria ed un sorriso contagioso.

I piloti lo considerano un amico, un esempio, quasi un maestro di vita. Enea Bastianini e Stefano Manzi, sono tra i ragazzi che gli sono stati più vicini in questi anni, anche nei momenti più drammatici immediatamente dopo l’incidente, quando lottava tra la vita e la morte. Molti piloti sono poi attivati per raccolte fondi ed iniziative per aiutarlo a sostenere le ingenti spese mediche, quelle legate gli ausili ed alla fisioterapia.

